به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ارتباطات رسانهای در عمل» همانطور که از نامش پیداست، یک کتاب کاملاً کاربردی است با مثالهای واقعی.
این کتاب از 12 گفتار تشکیل شده و هر بخش از آن شامل یک فعالیت خاص است که با جزئیات ملهم از رویدادهای واقعی در خصوص مثلاً چگونگی نوشتن بیانیه، برنامهریزی برای بازدید از یک کارخانه، تهیه نوارها و ویدئوهای رادیو - تلویزیونی و چکلیستهای نهایی تشریح شده است.
همچنین بخشهای مختلف این کتاب با خلاصهای از محتوای بخش و عناوین پوشش داده شده است.
کتاب «ارتباطات رسانهای در عمل» تاکید خاصی بر اهمیت فزاینده ارتباطات الکترونیک دارد و این به این خاطر است که استفاده از کامپیوتر، اسکنر، مودم و ماهواره نه تنها ارتباطات را سرعت میبخشند، باعث میشوند دفتر کار یک فرد رسانهای جایی باشد که او هست!
امروزه رادیو و تلویزیون به طور جدی رسانههای چاپی را تهدید میکنند اما کارگزاران روابط عمومی از پتانسیلهای این رسانهها به خوبی استفاده نمیکنند؛ با توجه به گسترش حیرتآور این قبیل فرصتها، بخشی از کتاب اخیر به داشتن رویکردی فعال برای داشتن پوشش رادیو - تلویزیونی اختصاص داده شده است.
کتاب «ارتباطات رسانهای در عمل» علیرغم عملگرا بودنش، اهمیت برنامهریزی راهبردی و ارزیابی موثر را از نظر دور نمیدارد؛ دیگر دورانی که کارگزاران روابط عمومی بیانیه مطبوعاتی را برای همه رسانهها بفرستند و امیدوار باشند که بعضی به چاپ یا پخش آن اقدام کنند، گذشته است!
این کتاب 204 صفحهای با ترجمه مهدخت بروجردی علوی و علی فرقانی در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 2500 تومان از سوی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها منتشر شده است.
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