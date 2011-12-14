پنجره واحد تجاری در گمرکات آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش به خبرنگار مهر، پرویز تقوی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از گمرک بازرگان افزود: اجرای این طرح در مراحل نهایی است و در آینده نزدیک دروازه مشترک مرزی با کشور ترکیه برای اولین بار در سطح کشور در آذربایجان غربی راه اندازی می شود.
وی همچنین از واگذاری انبارهای عمومی گمرکات به بخش خصوصی خبرداد و اظهارداشت: ایجاد انبارهای عمومی در گمرکات استان برای اولین بار در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که این طرح در راستای سیاست های خصوصی سازی دولت و توسعه زیرساخت های گمرکی و اقتصادی صورت گرفته است.
نصب سامانه آسیکودای جهانی در گمرک بازرگان
در جریان بازدید ناظر گمرکات آذربایجان غربی سامانه آسیکودای جهانی با هدف کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی و رفاه حال بازرگانان در گمرک بازرگان نصب و به زودی راه اندازی می شود.
تقوی در این زمینه گفت: با راه اندازی این این سامانه بازرگانان برای تسویه حساب و ترخیص کالا دیگر نیازی به مراجعه به گمرکات دیگر نخواهند داشت و تمام امورات گمرکی آنها در گمرک بازرگان انجام خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: با شروع به کار این سامانه مدت زمان ترخیص کالا و صدور تسویه نیز به نصف کاهش پیدا می کند و تمامی عملیات گمرکی به صورت آنلاین انجام خواهد گرفت.
استان آذربایجان غربی در زمان حاضر دارای پنج گمرک رسمی است که سه واحد از این گمرکات در مرزهای زمینی ایران و ترکیه قرار دارد.
گمرک بازرگان از بزرگترین و فعالترین گمرکات زمینی کشور است که در مسیر ارتباطی ایران به ترکیه و کشورهای اروپای غربی قرار گرفته است.
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