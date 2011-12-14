پنجره واحد تجاری در گمرکات آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش به خبرنگار مهر، پرویز تقوی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از گمرک بازرگان افزود: اجرای این طرح در مراحل نهایی است و در آینده نزدیک دروازه مشترک مرزی با کشور ترکیه برای اولین بار در سطح کشور در آذربایجان غربی راه اندازی می شود .

وی همچنین از واگذاری انبارهای عمومی گمرکات به بخش خصوصی خبرداد و اظهارداشت: ایجاد انبارهای عمومی در گمرکات استان برای اولین بار در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که این طرح در راستای سیاست های خصوصی سازی دولت و توسعه زیرساخت های گمرکی و اقتصادی صورت گرفته است .

نصب سامانه آسیکودای جهانی در گمرک بازرگان

در جریان بازدید ناظر گمرکات آذربایجان غربی سامانه آسیکودای جهانی با هدف کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی و رفاه حال بازرگانان در گمرک بازرگان نصب و به زودی راه اندازی می شود .

تقوی در این زمینه گفت: با راه اندازی این این سامانه بازرگانان برای تسویه حساب و ترخیص کالا دیگر نیازی به مراجعه به گمرکات دیگر نخواهند داشت و تمام امورات گمرکی آنها در گمرک بازرگان انجام خواهد گرفت .

وی اضافه کرد: با شروع به کار این سامانه مدت زمان ترخیص کالا و صدور تسویه نیز به نصف کاهش پیدا می کند و تمامی عملیات گمرکی به صورت آنلاین انجام خواهد گرفت .

استان آذربایجان غربی در زمان حاضر دارای پنج گمرک رسمی است که سه واحد از این گمرکات در مرزهای زمینی ایران و ترکیه قرار دارد .