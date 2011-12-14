گیلان رتبه دوم کشور در کیفیت ساخت مسکن مهر را کسب کرد

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح مسکن مهر بزرگترین پروژه عمرانی گیلان است، افزود: هم اکنون 100 هزار واحد مسکن مهر در قالب 99 ساله، احیای بافت فرسوده و مشارکتی، خود مالک و اجاره به شرط تملیک در استان در حال ساخت است.



وی اظهارداشت: تا پایان شهریور ماه سال 91 باید این یکصد هزار واحد مسکونی مهر در استان به بهره برداری برسد که در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت از سوی مسکن و شهرسازی اجرا خواهد شد.



معاون عمرانی استانداری گیلان با اشاره به اینکه در مجموع واحدهای مسکن مهر در 900 هکتار زمین ساخته می شود، گفت: برای ایجاد زیرساخت های تمامی واحد های 99 ساله مسکن مهر استان 11 هزار میلیارد ریال اعتبارنیاز است که تاکنون 400 میلیارد ریال از آن تخصیص داده شده است.



وی تصریح کرد: هم اکنون 15 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در شهر رشت در حال ساخت است که تا پایان آذر ماه سال جاری یکهزار و 200 واحد به بهره برداری خواهد رسید.



اکبرزاده اظهار داشت: امتیاز آب، برق و گاز در واحدهای مسکن مهر بر عهده مالکان بوده و تفاوت برآوردها در متراژ زیربناست.



رانش زمین در پیلدره املش بی سابقه بوده است



وی در ادامه رانش زمین در پیلدره شهرستان املش بعد از بارندگی های اخیر را در نوع خود بی سابقه دانست و افزود: بعد از خشکسالی بوجود آمده در املش به دلیل افزایش 80 درصدی میزان بارندگی ها نسبت به سال گذشته رانش زمین در باغ های چای پیلدره رخ داد.



معاون استاندار گیلان گفت: سفره های زیر زمینی ایجاد شده در باغ های چای بر اثر بارندگی های شدید لایه های خاک را دو تا دو و نیم متر جابجا کرد و بی سابقه ترین رانش را در استان گیلان بوجود آورد.



وی همچنین ازتخلیه 17 خانه در مسیر فرضی رانش در پیلدره خبر داد و افزود: بعد از مدتی کوتاه رانش زمین با چرخش 45 درجه ای به سمت رودخانه تغییر مسیر داد و مشکلی برای اهالی منطقه ایجاد نکرد.



اکبرزاده یادآورشد: مناطق مستعد رانش زمین در استان شناسایی شده و روستای تابستان نشین املش در معرض رانش قرار داشته که ساکنان آن در منطقه دیگری اسکان داده خواهند شد.