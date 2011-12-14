تئاتر شهر؛ نشانی 30 سال فدای چند هواکش نشود

عوامل قوام دهنده و سازنده جلسات فرهنگی در شهر چند گروه است: 1- بناهای فاخر فرهنگی . 2- رویدادهای مهم فرهنگی. 3-شخصیتهای برجسته فرهنگی.تئاتر شهر از سه نگاه اهمیت دارد.ساختمان تئاتر شهر یکی از بناهای شناخته شده و شاخص تهران وثبت شده در میراث فرهنگی است. با الگوبرداری از برج تاریخی طغرل در شهرری و به کارگیری اجزای مدرن رواقهای سنتی با استفاده ازمصالح معمول بناهای اسلامی: آجر و کاشی.

اینجا محل بزرگترین رویدادهای ملی و جهانی تئاتر ایران بوده است و عموم اهالی نمایش به ویژه برجسته ترین چهره های فرهنگ و هنر ایران آن جا را خانه خود می دانند. از این رو در همین شورای سوم به عنوان یکی از چند بنای مهم در بخش جشنهای هنری انقلاب، سند ویژ های برای آن تهیه و تصویب شد که در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان محور فرهنگی – هنری همه این سالها پیراسته و از طریق خیابان شهریار به تالار وحدت وصل شود و پهنه رودکی شکل گیرد. امسال سی امین سال جشنواره تئاتر فجر است، جشنواره های که از این جا آغاز شد و 30 سال متوالی در همین جا مهمترین آثار ایرانی و خارجی را به نمایش گذاشت.



در همه جای دنیا، فارغ از نگاه دولتها برای این بناها که تبدیل به نشانه های فرهنگی ماندگار شده است، اهمیت واحترام ویژه ای قائل اند و تلاش می کنند که چنین نشانه هایی در اذهان شکل گیرد؛ اینک شهرما چنین سرمایه ای دارد و حیف است پس از30 سال تلاش پیوسته، این سرمایه فرهنگی- اجتماعی را به حراج بگذاریم و آن را فدای چند هواکش کنیم که می‌تواند قدری آن سوتر یا این سوتر باشد. این کار، به ویژه در سی امین سالگرد جشنواره تئاترفجر نشانه خوبی نیست. در همین ایام نیز در همین محل شاهد برگزاری نمایشهای سنتی در قالب تعزیه بودیم؛ براساس توافق انجام شده، بین خانه تئاتر و مدیریت پیشین مترو که با حضورنماینده شورای شهر انجام شد قرار است که در خیابان ضلع غربی تئاتر شهر و محل فعلی کارگاه مترو تکیه شهرهم ساخته شود که با این اتفاق ناخوشایند امید چندانی هم بدان نیست.

نمی دانم براساس کدام الگو این قدر با نشانه های معدود فرهنگی شهر برخورد می شود نشانه هایی که هر روز در حال کم رنگتر شدن است. از طرفی اساس کار در مدیریت شهری تعامل وهمکاری است. شورای شهر برای تئاتر شهر سندی راتهیه کرد که درآن مدیران و کارشناسان خانه تئاتر- تئاتر شهر، میراث فرهنگی، مترو،شهرداری و اینجانب به عنوان نماینده شورا حضور داشتم. برای این تصمیم جدید کدام جلسه را گذاشتید و چنین تصمیمی گرفتید آیا نظراصحاب فرهنگ و هنر را پرسیدید؟ سیاست اعلامی مدیریت شهری،خلاف آن چیزی است که این مدیر جدید می گوید. شهر از آن شهروندان است، نه شهرداری. به همین دلیل است که شهرداری با هماهنگی بانهادها و سازمانهای مختلف مردمی، عمومی و دولتی کار را پیش می برد. اساس، تفاهم و گفتگواست نه سلیقه های یکسویه مدیریتی.

در مدیریت شهری تغییرات زیاد است، اما اساس کار پایبندی به تعهدات مدیران قبل یست. در حالی که این جا برخلاف آن تعهدها انجام شده است. اکنون با توجه به آنکه ساختمان تئاتر شهر از بناهای شاخص و ارزشمند و ثبت شده میراث فرهنگی است و ساخت و ساز در حریم آن براساس عرف و تعاریف رسمی محدود و غیرقانونی است و همچنین مخالف توافق جمعی انجام شده با مدیریت قبلی مترو است، جامعه فرهنگی- هنری انتظار دارد که جلوی این بی قانونی عدم پایبندی به تعهدات جمعی پیشین گرفته شود.

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احمد مسجد جامعی

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران

