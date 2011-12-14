فدراسیون هندبال تیم سازمان عمران آمل را نقره داغ کرد

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در خصوص حوادث حین بازی و پس از آن که موجب درگیری بازیکنان دو تیم سازمان عمران شهرداری آمل و نفت و گاز گچساران در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور، در هفته گذشته در آمل رخ داد، رای خود را برای هر دو تیم اعلام کرد.



وی افزود: بر اساس تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون هندبال، تیم هندبال سازمان عمران شهرداری آمل به برگزاری یک دیدار خانگی بدون حضور تماشاگر محکوم شد که براین اساس در بازی رو جمعه این تیم با هیئت هندبال نجف آباد اعمال خواهد شد.



رئیس هیئت هندبال مازندران، به آرای این کمیته برای محرومیت چهار بازیکن تیم سازمان عمران شهرداری آمل اشاره کرد و ادامه داد: کمیته انضباطی فدراسیون هندبال مهدی فهیمی بازیکن این تیم را به یک جلسه از همراهی تیمش محروم کرد.



ابراهیم زاده اضافه کرد: این کمیته سه بازیکن دیگر تیم سازمان عمران آمل به نامهای یوسف لرستانی، امیرحسین وثوقی و مبین نعل چین را تا اطلاع ثانونی از مسابقات هندبال محروم کرد.



وی تصریح کرد: کمیته انضباطی فدراسیون هندبال به بازیکنان خاطی تیم سازمان عمران شهرداری آمل این فرصت را داده تا برای دفاع از رای صادره یا پذیرش آن تا بیست و هشتم آذرماه به این کمیته مراجعه کنند.



رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: آرای این کمیته به هیئت هندبال مازندران ارسال شده و این هیئت این آرا را به باشگاه سازمان عمران آمل اعلام کرده است.



ابرهیم زاده یادآور شد: کمیته انضباطی فدراسیون هندبال جریمه های سخت تری را برای باشگاه نفت و گاز گچساران و بازیکنان این تیم در نظرگرفته و به آنان اعلام کرده است.



در دیدارهفته گذشته تیمهای تیم سازمان عمران شهرداری آمل و نفت و گاز گچساران، در هفته چهارم لیگ دسته یک باشگاه های کشور در آمل، بازیکنان دو تیم درگیریهای زیادی در دقایق پایانی بازی پایان بازی داشتند و با دخالت پلیس درگیری آنان پایان یافته بود.