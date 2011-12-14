به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش نمایش در راستای تأکید بر بصیرت و آگاهی‌بخشی به مردم و میثاق ملت با ولایت و به منظور بهره‌گیری از فضای آموزشی و پتانسیل‌های دانشگاه‌ها نمایش‌های برگزیده در بخش رقابتی و صحنه ای در دانشگاه های سراسر کشور اجرای صحنه ای خواهند داشت.

نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» اولویت‌های پذیرش آثار را در بخش‌های مختلف تئاتر توجه به ارزش‌ها، باورهای مذهبی و ملی در خلق آثار و همچین پرداختن به حماسه آفرینی‌های مردم پس از انقلاب اسلامی عنوان داشته است.

نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» دی ماه امسال در سه بخش موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.