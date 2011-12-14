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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

در بخش تئاتر/

دانشگاه‌های کشور میزبان «تجلی بصیرت» می‌شوند

دانشگاه‌های کشور میزبان «تجلی بصیرت» می‌شوند

نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» نمایش‌های بخش تئاتر این یادواره را در دانشگاه‌های سراسر کشور به روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش نمایش در راستای تأکید بر بصیرت و آگاهی‌بخشی به مردم و میثاق ملت با ولایت و به منظور بهره‌گیری از فضای آموزشی و پتانسیل‌های دانشگاه‌ها نمایش‌های برگزیده در بخش رقابتی و صحنه ای در دانشگاه های سراسر کشور اجرای صحنه ای خواهند داشت.

نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» اولویت‌های پذیرش آثار را در بخش‌های مختلف تئاتر توجه به ارزش‌ها، باورهای مذهبی و ملی در خلق آثار و همچین پرداختن به حماسه آفرینی‌های مردم پس از انقلاب اسلامی عنوان داشته است.

نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» دی ماه امسال در سه بخش موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

کد مطلب 1483397

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