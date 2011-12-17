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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۸:۰۶

زمین لرزه 4.1 ریشتری خانوک را لرزاند/ حضور مردم در معابر عمومی

زمین لرزه 4.1 ریشتری خانوک را لرزاند/ حضور مردم در معابر عمومی

خانوک - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به شدت 4.1 ریشتر روستای خانوک در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند موجب شد مردم یک شب سرد زمستانی را در معابر عمومی سپری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روستای خانوک در نزدیکی شهر کرمان که در زمین لرزه چند سال قبل این منطقه دچار خسارات شدید مالی شده بود دقایق ابتدایی صبح شنبه شاهد زمین لرزه ای شدید بود.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زمین لرزه را 4.1 ریشتر و کانون آن را در عمق شش کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.78 درجه طول جغرافیایی و 30.82 درجه عرض جغرافیایی اعلام کرده است.

عمق کم این زمین لرزه موجب شد زمین لرزه شیشه های خانه های مسکونی را تکان دهد و با توجه به سابقه خسارات شدید خانوک در زمین لرزه چند سال قبل مردم از ترس تکرار زمین لرزه ساعاتی را در نیمه های شب در معابر عمومی گذراندند.

این زمین لرزه ساعت 40 دقیقه بامداد شنبه روی داد و از خسارات احتمالی هنوز گزارشی دریافت نشده است.

کد مطلب 1483399

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