زمین لرزه 4.1 ریشتری خانوک را لرزاند/ حضور مردم در معابر عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، روستای خانوک در نزدیکی شهر کرمان که در زمین لرزه چند سال قبل این منطقه دچار خسارات شدید مالی شده بود دقایق ابتدایی صبح شنبه شاهد زمین لرزه ای شدید بود.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زمین لرزه را 4.1 ریشتر و کانون آن را در عمق شش کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.78 درجه طول جغرافیایی و 30.82 درجه عرض جغرافیایی اعلام کرده است.

عمق کم این زمین لرزه موجب شد زمین لرزه شیشه های خانه های مسکونی را تکان دهد و با توجه به سابقه خسارات شدید خانوک در زمین لرزه چند سال قبل مردم از ترس تکرار زمین لرزه ساعاتی را در نیمه های شب در معابر عمومی گذراندند.

این زمین لرزه ساعت 40 دقیقه بامداد شنبه روی داد و از خسارات احتمالی هنوز گزارشی دریافت نشده است.