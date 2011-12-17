سید حسین حسینی در گفتگو با مهر پیرامون کسری بودجه ایجاد شده ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: در کمیسیون برنامه و بودجه جلسه ای در این زمینه داشتیم و وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین عملکرد دولت در این باره را مورد بررسی قرار دادیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه ای که با آقای محمودرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت داشتیم، مسئله کسری بودجه دولت را مطرح کردیم، اما دولتی‌ها ادعا دارند که به هیچ وجه کسری بودجه وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی می توانند اجرای قانون را ادامه بدهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: جلسه ای که برگزار شد، با نگاه به بررسی وضعیت قانون اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود تا اگر طبق قانون عمل نکرده باشند، تذکر داده شود.

وی با اشاره به بررسی های صورت گرفته توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد: نتایج بررسی ها نشان می دهد که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افراط و تفریط کرده است.

حسینی افزود: افراط و تفریط ها در پرداخت‌ها و هزینه ها بوده است؛ به همین دلیل در همان جلسه به نقاط ضعف اشاره و تذکرات لازم را ارائه کردیم.