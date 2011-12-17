استقبال اندک فرهنگیان از کارت خرید کالا به دلیل سود بالای بانکی

دکتر نامدار عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود 500 هزار نفر از فرهنگیان کارتهای خرید کالا "میزان" را دریافت نکرده اند، افزود: علت این که فرهنگیان از این کارت استقبال نکرده اند این است که زیرساختهای خرید کالا از طریق این کارتها فراهم نبود اما با این حال از مجموع 50 میلیارد خرید کالا از طریق کارت میزان از سوی کارکنان دولت 30 میلیارد آن متعلق به فرهنگیان بوده است.

"خرید کالا از طریق کارت میزان" یکی از طرحهایی است که در سال گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهوری و وزارت بازرگانی سابق ابلاغ شده است که طبق آن کارکنان دولت می توانند با استفاده از این کارت تا سقف یک میلیون و 500 هزار تومان کالای ایرانی از فروشگاههای طرف قرارداد خریداری کنند.

وی ادامه داد: شرکت پشتیبان بانک ملی به عنوان بانک عامل نتوانسته است با حسابداری های آموزش و پرورش برای کسر حقوق از فرهنگیان هماهنگ شود و به همین دلیل مواردی وجود دارد که به طور مثال یک فرهنگی 10 ماه گذشته کالایی را خرید کرده اما هنوز اقساط آن از حقوقش کم نشده و این دغدغه را دارد که این هزینه را یکجا از حقوقش کسر کنند.

مدیرکل تعاون، رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تنها مجری طرح است و معاون اقتصادی معاونت اول رئیس جمهور و وزارت بازرگانی سابق طراح و سیاستگذار هستند، گفت: یکی دیگر از مشکلات طرح این است که در ابتدا عنوان شد سود خرید کالا از طریق کارت میزان چهار درصد است اما پس از مدتی متوجه شدیم که این رقم تا 12 درصد افزایش پیدا کرده است.

عبدالهیان نبود تنوع کالا را یکی دیگر از دلایل کمبود استقبال فرهنگیان عنوان کرد و افزود: همچنین مقرر شده بود که وزارت بازرگانی سابق با اتحادیه ها و فروشگاههای زنجیره ای توافق کند تا به کارت خوانهای میزان مجهز شوند که این اتفاق نیفتاد؛ البته آموزش و پرورش در فروشگاهها و تعاونی های خود این امکان را برای فرهنگیان فراهم کرده است.

وی افزود: حدود 500 هزار نفر از فرهنگیان بدلیل عدم مراجعه به بانک برای دریافت کارت میزان، کارتهایشان غیرفعال شده بود اما با مذاکراتی که انجام داده ایم این کارتها دوباره فعال شده است و می توانند با مراجعه به بانک آن را دریافت کنند.