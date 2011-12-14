به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مینو کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی برای ارایه لایحه یک فوریتی افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول در این باره توضیح داد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: طی مصوبه 24 آذر ماه 89 مجمع روسای کل صندوق بین‌المللی پول، افزایش سهمیه اعضا به تصویب رسیده است لذا به منظور حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نهاد بین‌المللی و تغییر سهمیه ایران لایحه یک فوریتی به مجلس ارایه شد.

وی با بیان اینکه سهمیه ایران در بانک مرکزی 0.63 درصد است و در صورت تصویب این لایحه به 0.74 درصد تبدیل می‌شود و قدرت مانور و تصمیم گیری ایران و موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد پولی در این صندوق حفظ خواهد شد.

نمایندگان با 106 رای موافق، 7 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس یک فوریت این لایحه را به تصویب رساندند. 75 نماینده حاضر در جلسه مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

در صورت تصویب نهایی لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را براساس مصوبه چهاردهمین دور بازنگری عمومی سهمیه‌ها و تغییرات سازمانی هیئت عامل صندوق بین‌المللی پول و از طریق بانک مرکزی به دو میلیارد و 69 میلیون و 900 هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد و اصلاحیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول را مشتمل بر بند 15 مورد پذیرش قرار دهد و اسناد آن را مبادله نماید.