اخبار کوتاه از جامعه المصطفی العالمیه

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری "بیداری اسلامی، بن‌مایه‌ها، عوامل، موانع و پی‌آمدها" با انتشار اطلاعیه‌ای فراخوان مقاله شده است.



بر اساس این فراخوان، پژوهشگران می‌توانند پژوهش‌های خود را در محورهای مبانی بیداری اسلامی در قرآن و سنت با موضوع روحیه حقیقت‌جویی، ظلم‌ستیزی، عدالت‌طلبی و... و عوامل بیداری اسلامی، با موضوعات شخصیت‌ها و علمای اسلامی، نهضت‌های اسلامی، انقلاب ایران و رسانه ارسال کنند.



موانع بیداری اسلامی با موضوع استکبار، استبداد، عدم بصیرت، تفرقه و... و پی‌آمد‌ها با موضوعات اتحاد اسلامی، بازیابی هویت اسلامی، تغییر ساختار جغرافیای سیاسی و فرهنگی جهان و زمینه‌سازی حکومت جهانی اسلامی، از دیگر محورهای این همایش است.



علاقمندان برای شرکت در این همایش، می‌توانند آثار خود را تا تاریخ 10 بهمن‌ماه سال جاری به دبیرخانه همایش (معاونت پژوهش) به آدرس گرگان، بلوار شهید مفتح، خیابان حوزه، جامعه‌المصطفی، واحد گرگان یا به آدرس الکترونیکی almostafagorgan@yahoo.com ارسال کنند.

همایش بیداری اسلامی از سوی جامعه‌المصطفی، واحد گرگان برگزار می‌شود.



بایسته‌های پژوهش در گفتگو با محققان برتر بررسی می‌شود



نشست علمی "بایسته‌های پژوهش در گفتگو با محققان برتر" از سوی معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی برگزار می‌‌شود.



این نشست علمی 27 آذرماه به مناسبت هفته پژوهش در قم برگزار می‌شود.



این نشست از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی به نشانی قم، بلوار امین، سر سه راه سالاریه، مجتمع امین (جامعه العلوم اسلامیه)، بلوک سه، طبقه سه برگزار خواهدشد.



اولین تحقیق پایانی حوزه علمیه خواهران سوریه دفاع شد



به همت مسئولان، استادان و گروه‌های علمی نمایندگی جامعه‌المصطفی در سوریه، پس از ساماندهی امور پژوهشی، نخستین تحقیق پایانی حوزه خواهران دفاع شد.



این پایان‌نامه با موضوع "المرأه علی ضوء کلمات امیرالمؤمنین(ع) فی نهج‌البلاغه"، توسط "خانم جهان عباس"، طلبه سوری، در سالن اجتماعات حوزه علمیه خواهران این کشور ارائه شد.



گفتنی است"وفاء الکرم" استاد راهنما و "محمدحسین خلیق" به عنوان استاد داور در مراسم دفاعیه حضور داشتند.



