محمد کریم شهرزاد در گفتگو با مهر گفت: باید بودجه 91 را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم کنیم تا در پایان سال با مشکل مواجه نشویم؛ زمانی که دولت هزینه های جاری کافی نداشته باشد با مشکل روبه رو می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اتفاق بدی که در نظام بودجه ریزی ما از چندین سال پیش وجود دارد، این است که در پایان سال به دلیل بالانس منفی بودجه مجبور می شویم بخشی از هزینه های جاری را از هزینه های عمرانی تأمین کنیم.

شهرزاد، این روند را شاخص منفی بودجه دانست و افزایش تورم و کاهش بهره وری و همچنین افزایش نرخ بیکاری را ازنتایج آن اعلام و تأکید کرد: قانون شفاف است و در بودجه 90 هم با جداکردن سهم تولید از سهم دولت و مردم ردیف‌ها مشخص شده است، بنابراین دولت باید گزارش شفافی از اجرای بندهای بودجه 90 واقدامات صورت گرفته پیرامون مصوبات مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه قرار است وزیر صنعت ، معدن و تجارت این هفته گزارشی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 90 به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: دولت در تلاش است با تعریف نرم افزاری جدید در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، پرداخت‌های نقدی را براساس میزان درآمد مردم توزیع کند.

وی اذعان کرد: پرداخت یارانه ها به صورت مساوی به مردم با قانون مطابقت ندارد و ممکن است بخشی از جامعه واجد شرایط دریافت یارانه های نقدی نباشند.