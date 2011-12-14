11 دوره "PLC " در مراکز فنی و حرفه ای یزد برگزار شد

علیرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعهد آموزش دوره های PLC در سال جاری 397 نفر دوره و برگزاری 27 دوره بوده است.

وی در مورد عملکرد آموزشی در این زمینه بیان داشت: در سال جاری تاکنون 11 دوره PLC برای 200 نفر به میزان 45 هزار نفر ساعت آموزش، برگزار شده است.

شهبازی عنوان کرد: نزدیک به 200 گواهینامه مهارت درجه یک و درجه دو برای کارآموزان این رشته صادر شده است.

وی عنوان کرد: آموزش دوره های PLC درجه دو در مرکز شماره دو، مراکز تفت، بافق، مهریز، طبس و ابرکوه و آموزش درجه یک آن در مرکز شماره دو و مرکز طبس برگزار می شود.