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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

شهبازی در گفتگو با مهر:

11 دوره "PLC " در مراکز فنی و حرفه ای یزد برگزار شد

11 دوره "PLC " در مراکز فنی و حرفه ای یزد برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 11 دوره PLC شامل دوره های پیشرفته الکترونیک و کامپیوتر در مراکز فنی و حرفه ای یزد برگزار شده است.

علیرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعهد آموزش دوره های PLC در سال جاری 397 نفر دوره و برگزاری 27 دوره بوده است.

وی در مورد عملکرد آموزشی در این زمینه بیان داشت: در سال جاری تاکنون 11 دوره PLC برای 200 نفر به میزان 45 هزار نفر ساعت آموزش، برگزار شده است.

شهبازی عنوان کرد: نزدیک به 200 گواهینامه مهارت درجه یک و درجه دو برای کارآموزان این رشته صادر شده است.

وی عنوان کرد: آموزش دوره های PLC  درجه دو در مرکز شماره دو، مراکز تفت، بافق، مهریز، طبس و ابرکوه و آموزش درجه یک آن در مرکز شماره دو و مرکز طبس برگزار می شود.

کد مطلب 1483439

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