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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

از سوی کمیته انضباطی؛

اکبرپور یک جلسه محروم و 30 میلیون ریال جریمه شد

اکبرپور یک جلسه محروم و 30 میلیون ریال جریمه شد

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به دلیل توهین به داور دیدار این تیم مقابل پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محروم و جریمه نقدی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش اکبرپور در جریان دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز گل برتری و سه امتیازی تیمش را وارد دروازه سرخپوشان تهرانی کرد اما در جریان بازی الفاظی زشت را خطاب به داور به کار برد که از چشم دوربینهای تلویزیونی دور نماند.

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی که در جریان آن بازی از جریمه داور درامان مانده بود با بررسی که از سوی کمیته انضباطی صورت گرفت، یک جلسه از همراهی تیم تبریزی محروم و به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بدین ترتیب سیاوش اکبرپور نمی‌تواند تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را در دیدار روز جمعه مقابل ملوان بندرانزلی که از چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر و در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار می شود، همراهی کند.

دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز روز جمعه 11 آذرماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان به برتری یک برصفر تراکتورسازان انجامید.

کد مطلب 1483444

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