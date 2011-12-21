خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب شماری از اندیشه‌ها و مکاتب و گزینه‌های رایج این روزگار را به اختصار و به دور از پیچیدگی‌های مرسوم تعریف و توصیف کرده است.

مولف این توصیف‌ها را در مواردی البته با رهیافت‌‌ها و دیدگاه‌های انتقادی همراه کرده و در محدوده توانایی خود کوشیده است از تعصب و پیشداوری و در عین حال از جانبداری بپرهیزد.

آنگونه که نگارنده «فرهنگ واژه‌ها» گفته، فرونشاندن قدری از غبارها و اندکی از ابهام‌ها و گوشه‌ای از آشفتگی‌ها، جزو مهمترین آمال او در روند تدوین این کتاب بوده است.

این کتاب به معرفی مکاتب و اندیشه‌هایی مانند آزادی، آنارشیسم، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، ایدآلیسم، پدیدارشناسی، فیدئیسم (ایمان‌گرایی)، پراگماتیسم، پروتستانیسم، پست مدرنیسم، پلورالیسم دینی، پوزیتیویسم منطقی، آمپریسم (تجربه‌گرایی)، تجربه دینی، تولرانس (تساهل و تسامح)، توتالیتاریسم، جامعه مدنی، جهانی شدن، دموکراسی، رئالیسم و رادیکالیسم پرداخته است.

کاپیتالیسم (سرمایه‌داری)، سورئالیسم، سوسیالیسم، شکاکیت، صهیونیسم، راسیونالیسم (عقل‌گرایی)، فاشیسم، فردگرایی، فلسفه تحلیلی، فمینیسم، کلاسیسیم، گفتگوی تمدن‌ها، لیبرالیسم، ماتریالیسم، مارکسیسم، محافظه‌گرایی، مدرنیته و مدرنیسم، رمانتیسم، ناسیونالیسم و هرمنوتیک از دیگر سرفصل‌هایی است که در کتاب «فرهنگ واژه‌ها» معرفی شده‌اند.

واژه‌شناسی، اصطلاح‌شناسی، مفهوم شناسی و تبیین عناصر و مولفه‌های اساسی و نیز معرفی بانیان و مروجان اصلی و جریان شناسی تاریخی هر نظریه از اهم مباحثی است که در بررسی تبیین هر مکتب فکری به آن پرداخته شده است.

ادبیات روان و مختصر و مفید بودن مباحث کتاب «فرهنگ واژه‌ها» از یک سو و انتخاب دقیق و کاربردی مفاهیم و مکاتب معاصر و بررسی و نقد آنها از سوی دیگر از ویژگیهای مثبت این کتاب است.

کتاب 510 صفحه‌ای «فرهنگ واژه‌ها» نوشته عبدالرسول مشکات (بیات) و با همکاری جمعی از نویسندگان در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 7 هزار و 500 تومان از سوی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شده است.