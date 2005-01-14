گفته بودم طلسم را مي شكنيم / استقلال اهواز نشان داد ظرفيت بزرگ شدن را دارد

لوكا بوناچيچ در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: همانطور كه قبل از بازي گفته بودم ما براي شكستن طلسم ناكامي دربيرون از خانه به اصفهان آمده بوديم و خوشحال كه توانستيم به اين مهم دست پيدا كنيم وبا كسب هر سه امتياز اين ديدارموقعيت خود را در جدول رده بندي بهبود بخشيم.

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز درادامه با ابراز رضايت از عملكرد تك تك بازيكنانش گفت : بازيكنان استقلال اهواز در اين ديدار بسيار خوب عمل كردند و بارها دروازه تيم ميزبان را با خطر مواجه كردند اما نتوانستند از اين موقعيت ها به گلهاي بيشتري دست پيدا كنند.

بوناچيچ ادامه داد: تيم ما در اين ديدار فوتبال قابل قبولي را به نمايش گذاشت و در اكثر دقايق بازي صاحب توپ و ميدان بود. البته طبيعي بود كه در دقايق پاياني به بازي تدافعي روي بياوريم چرا كه بايد از گل زده محافظت مي كرديم.

وي افزود: ما براي از كار انداختن بازيكنان كليدي سپاهان خصوصا در خط حمله برنامه هاي ويژه اي داشتيم كه خوشبختانه به هدف نشست. البته تغييرزمين محل مسابقه تا حدودي به نفع ما و به ضرر سپاهان بود. با اين حال بازيكنان ما خصوصا بازيكنان جوانمان بسيار عالي كار كردند و من از همه آنها رضايت كامل دارم.

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز درپايان گفت : جا دارد از مسئولان باشگاه ذوب آهن و فدراسيون فوتبال تشكر كنم كه با وجود نامناسب بودن شرايط جوي ، زمين مسابقه را براي برگزاري اين ديدار آماده كردند.