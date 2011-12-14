به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب الدین صدر روز چهارشنبه در سومین همایش دندانپزشکی سراسر کشور افزود: در شرایط فعلی 90 درصد از هزینه های سلامت در حوزه دهان و دندان توسط مردم پرداخت می شود که این وضعیت غیر قابل قبول است و این موضوع فشار عظیمی را در بخش پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان به مردم وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت هزینه های دندانپزشکی جزء سومین گروه های درمانی پرهزینه در کشور است، تاکید کرد: پرداخت هزینه های درمانی از سوی بیمه ها الزامی است چرا که باید هزینه های درمانی تحمیل شده بر مردم به کمتر از 30درصد برسد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشوراظهار داشت: بیمه‌ها می‌توانند خدمات مربوط به حوزه پیشگیری و غربالگری دهان و دندان را تحت پوشش قرار دهند و با این کار 50 درصد از بار هزینه‌ها از دوش مردم برداشته می‌شود .

صدر گفت: انجام این کار ضروری است و لازم است به این حوزه از نظر تخصیص اعتبارات توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی بیش از 30 درصد افزایش یافته است ، افزود: قیمت برخی مواد مانند آمالگام و کامپوزیت دو برابر شده است در حالی که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای دندانپزشکان تناسبی با افزایش هزینه‌ها ندارد.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی25هزار دندانپزشک در کشور وجود دارد اما توزیع این نیروها برای ارائه خدمات مختلف در کشور به درستی صورت نگرفته است به طوریکه در حال حاضر به ازای هر سه هزار نفر یک دندانپزشک فعالیت می کند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درمورد آخرین مهلت تمدید پروانه های پزشکی نیز گفت: 30 آذر ماه جاری آخرین مهلت تمدید پروانه های پزشکی خواهد بود و اول دی ماه امسال نیز همه پروانه های پزشکی از درجه اعتبار خارج خواهد شد.