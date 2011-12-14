اختصاص اعتبار ویژه به تهران و کرمانشاه براى مقابله با خشکسالى

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران تصویب کرد: مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به ترتیب مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد ریال به صورت هزینه ای و مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد رسال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای موارد موضوع بند یاد شده در اختیار استانداری تهران قرار بگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه کند.

همچنین با موافقت دولت، مبلغ پانصد میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در اختیار استانداری تهران قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه کند.



بر اساس این مصوبه، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقت کرد؛ مبلغ یکهزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای و یکصد میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در اختیار استانداری کرمانشاه قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.



بر اساس ماده12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه شود.



همچنین بر اساس بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت‌وزیران قابل هزینه است.



بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه شود.