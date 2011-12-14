کاهش جرم و جنایت در کرج/ عملکرد موفق نیروی انتظامی در برخورد با جرائم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا خیرخواهان در نشست خبری پیش از ظهر چهارشنبه با تشریح عملکرد نیروی انتظامی شهرستان کرج در برخورد با جرائم اجتماعی، کاهش میزان جرم و جنایت در کرج را بیانگر عملکرد آگاهانه و هوشیارانه ماموران نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: در دو ماهه اخیر نیروی انتظامی شهرستان کرج موفق به کشف هشت هزار و 258 مورد در زمینه های مختلف جرم از جمله، مواد مخدر، کالای قاچاق، اموال سرقتی، مشروبات الکلی و انواع سلاح گردیده است.

وی همچنین، از دستگیری چهار هزار و 782 مجرم در سطح شهرستان خبر داد و گفت: اکثر مجرمان دستگیر شده معتاد به مواد مخدر بوده که در موارد گوناگون از قبیل سرقت، توزیع مواد مخدر و یا حمل آن و حمل انواع کالای قاچاق شناسائی و دستگیر شده اند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرج، از دستگیری باند سارقین خودرو شامل دو زن و سه مرد خبر داد و گفت: این باند به سرقت انواع خودرو و همچنین لوازم درونی خودرو مبادرت داشته و به 95 فقره سرقت در سطح شهر اعتراف کرده اند‌ که در این راستا 55 نفر از مالباخته ها برای شناسائی اموال خود مراجعه کرده و اموال به آنها تحویل گردیده است.

وی افزود: مالخرهای این سرقت ها نیز شناسائی و دستگیر شده و تحویل مراجع قانونی ذیربط گردیدند.

خیرخواهان همچنین، از دستگیری سارقان مغازه ساعت فروشی و مغازه لوکس فروشی کرج خبر داد و تصریح کرد: نیروی انتظامی شهرستان کرج نهایت تلاش خود را در برخورد به موقع و سریع با جرائم اجتماعی خواهد داشت.

وی همچنین از تشکیل واحد ویژه پلیس 110 به منظور سرعت بخشیدن حضور در محل جرم خبر داد و گفت: با توجه به گستردگی استان و تراکم خودرو، نیاز به واحد ویژه پلیس 110 در کرج محسوس و اقدامات لازم برای راه اندازی این واحد انجام شده که به زودی شاهد فعالیت آن خواهیم بود.

خیرخواهان، از احیاء پلیس موتور سوار در جهت سرعت بخشی در جلوگیری از جرائم اجتماعی شهر کرج خبر داد و بر کاهش جرائم اجتماعی به ویژه در دهه اول محرم در سطح شهر تاکید کرد.

وی، اجرای طرح امنیت محله را نیز یکی دیگر از اقدامات نیروی انتظامی شهر کرج عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح تعامل هر چه بیشتر امناء، روحانیون و افراد مورد اعتماد محل با نیروی انتظامی در راستای اطلاع رسانی به موقع جرائم و درگیریهای محلی را همراه داشته و جلسات خاصی که پیرامون آموزش افراد و نمایندگان هر محل توسط ماموران نیروی انتظامی برگزار شده، نقش موثری را در کاهش جرم در محله های شهر به دنبال داشته است.

خیرخواهان با اشاره به اینکه اکثر مجرمان، معتاد به مواد مخدر هستند،‌ راه اندازی اردوگاه بازپروری معتادان در کرج را امری موثر در کاهش جرم و جنایت در سطح شهر عنوان کرد و از راه اندازی این اردوگاه در آینده ای نزدیک خبر داد.