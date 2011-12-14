مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازدید از خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری در خصوص عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره اخیر خود و اینکه آیا ترکیب فعلی مجمع در دوره آینده هم تکرار خواهد شد، گفت: با توجه به تجربه ای که از رویکرد مقام معظم رهبری دارم، خیلی کم اتفاق افتاده است، افرادی که عضو مجمع بوده اند حذف شوند. البته ممکن است برخی افراد با توجه به شرایطی که خودشان پیش می آورند مانند شرکت نکردن یا خروج آنها از ساختارهای قانونی نظام از ترکیب مجمع حذف شوند.

وی افزود: همواره در طول سالیان اخیر به جز یک مورد معمولا اعضا حفظ شده اند و البته در دوره اخیر چند نفر هم اضافه شده اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه انتخاب افراد در دوره آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام با صلاحدید رهبری و دوراندیشی ایشان صورت می گیرد، گفت: قطعاً رهبر معظم انقلاب با ارزیابی از عملکرد فعلی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به انتخابات آنها در دوره بعد تصمیم می گیرند.

نبوی افزود: به نظر می رسد افرادی که در هر دوره به ترکیب مجمع تشخیص اضافه شده اند در جهت این بوده است که کارآمدی مجمع در جهت ارائه مشورت برای سیاست های کلی نظام و سایر وظایفی که مجمع بر عهده دارد ارتقا پیدا کند.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین به عملکرد فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: در این دوره تلاش شد تا از تجربه های اعضاء در راستای ارتقاء کارآمدی استفاده شود.

وی ادامه داد: به طور مثال در امر مسائل سیاست های کلی در برنامه پنجم که مربوط به این دوره است تحول کیفی خوبی نسبت به دوره های قبل انجام شد و بر اساس تجربه و بازخوردهای که داشتیم احساس کردیم انتظار این است که سیاست ها شفافتر، روشنتر و قابل پیگیری باشد. لذا سیاست هایی که در برنامه پنجم ارائه شد توأم با شاخص های کیفی بود که مورد پذیرش مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و ایشان ابلاغ فرمودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه در دوره جدید تلاش شد تا سیاست ها از حالتی کلی که ممکن است هر شخص از آن برداشتی داشته باشد به حالت راهبردی تغییر پیدا کند، گفت: البته باید گفت در دوره کنونی در بعد نظارتی توفیقی نداشتیم.

وی در همین زمینه گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب مسئولیت خودشان در حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند، دوره ای بود که محمد خاتمی رئیس جمهور و مهدی کروبی رئیس مجلس بود و قرار شد که در آن فضا آیین نامه ای برای نظارت نوشته شود.

نبوی خاطر نشان کرد: اما متأسفانه با توجه به فضاسازی هایی که در مجلس ششم انجام شد و مواضعی که رئیس جمهور و رئیس مجلس به عنوان اعضای مجمع در آن مقطع اتخاذ کردند از نظارت مجمع تشخیص استقبال نشد و حتی بسیار تلاش کردند این اختیارات نظارتی تا حد امکان محدود شود. لذا نتیجه این آئین نامه به اینجا انجامید که اختیاراتی که برای مجمع در بعد نظارتی در نظر گرفته شده بود بسیار محدود شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با توجه به این فشارها تنها قسمتی از این آئین نامه که ضمانت اجرایی داشت، مواردی بود که اگر مجلس در خصوص برنامه های پنج ساله و سیاست های کلی نظام مواردی رعایت نمی کرد، پیش بینی شده بود که ما این مسائل را به شورای نگهبان اعلام کنیم و آنها قوانین را به مجلس عودت دهند، تا در این قوانین اصلاح صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این زمینه خاص می توانیم بگوییم موفق بوده ایم، چرا که توانستیم در خصوص برنامه های 5 ساله و بودجه با کمیسیون های تخصصی مجلس وارد تعامل شویم و نظرات مجمع تشخیص را به آنها منعکس کنیم و مجالس هفتم و هشتم نیز نظرات کارشناسی ما را می پذیرفتند.

نبوی تاکید کرد: حتی در مواردی که مجلس نظرات ما را لحاظ نمی کرد، مجمع با اعلام موارد خلاف سیاست های کلی به شورای نگهبان موجب می شد تا جلوی قوانین مخالف سیاست های کلی نظام گرفته شود.

وی با اشاره به دیدگاه دولت‌های مختلف در خصوص عملکرد نظارتی مجمع تشخیص نظام گفت: متاسفانه همان طور که دولت آقای خاتمی دیدگاه‌های نظارتی مجمع تشخیص را برنتافتند دولت احمدی‌نژاد هم این نظارت را قبول نمی‌کند. البته بخشی از این به علت تقابل‌های سیاسی میان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای احمدی‌نژاد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت در موضع‌گیری‌های خود هیچگاه اقبالی به مجمع تشخیص نشان نداد، گفت: عدم همکاری دولت موجب شد تا نتوانیم بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در قسمت اجرایی نظارت داشته باشیم.

خبرنگار مهر از مرتضی نبوی پرسید مقطع شکل گیری مجمع در دوره جدید آن در سال 76 پس از طی دو دوره دفاع مقدس و سازندگی بود و طبیعتا ترکیب مجمع از مدیران با تجربه این دوران تشکیل شده بود. فکر نمی کنید پس از گذشت دوره طولانی تصدی پست های اجرایی و تقنینی توسط اصولگرایان وقت آن رسیده است که ترکیب مجمع بیشتر از چهره های با سابقه اصولگرایان که زاویه کمتری نسبت به خط اصیل نظام دارند و با در عمل پایبندی بیشتری به اصوب و آرمان ها از خود نشان داده اند تشکیل شود.

نبوی در پاسخ گفت: در دوره جدید مجمع تعدادی از چهره های شاخص دولت نهم وارد مجمع شدند که می توان به افرادی مانند داود دانش جعفری،‌ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، پرویز داودی که نسل جدیدی از مدیران اجرایی کشور به حساب می‌آیند اشاره کرد.

نبوی با بیان اینکه حضور تفکرهای متنوع و مختلفی که در جامعه جاری است در مجمع تشخیص یک فرصت است گفت: تریبون باز و رسانه ای در مجمع تشخیص مانند مجلس وجود ندارد و بنابراین موضع‌گیری‌های افراد براساس نظرات کارشناسی و به دو از هیاهو و جنجال ارائه می‌شود، بنابراین مطرح شدن نظرات موافق و مخالف به پخته شدن کار کمک زیادی می کند.

وی با اشاره به اینکه وجود تفکرات مختلف در مجمع تشخیص یک فرصت است و به هیچوجه نباید احساس نگرانی داشته باشیم، گفت: خوشبختانه اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحتت نظام در جهت منافع نظام اسلامی حرکت می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعامل دولت های نهم و دهم با مجمع تشخیص نظام اشاره کرد و گفت: ‌تعامل احمدی‌نژاد با مجمع تشخیص از اول هم مثبت نبود. معتقدم خود دولت از حق خود در مجمع استفاده نکرد چرا که اگر حضور فعالی داشتند می‌توانستند دیدگاه‌های خود را به اعضای مجمع انتقال دهند. البته باید گفت در سطح کارشناسان و وزرای دولت همکاری نسبتاً خوبی وجود داشت اما شخص رئیس جمهور بعد از انتخابات در جلسات مجمع شرکت نکرد.

وی در پایان سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص پیش‌بینی‌اش از ماندگاری هاشمی در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: البته در این مورد رهبر معظم انقلاب تصمیم می گیرند اما نظر شخصی من و چیزی که از روند تصمیم‌گیری‌های مقام معظم رهبری می‌بینم این است که آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع ماندنی است.

بخش های دیگر این گفتگوی مشروح با مهندس مرتضی نبوی که شامل بازخوانی فتنه 88، سالروز تاریخی نهم دی ماه و تحلیل فضای انتخابات مجلس پیش رو و نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات است در روزهای آتی منتشر می شود.