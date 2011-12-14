کانون وکلای کرمانشاه به مددجویان زندان خدمات رایگان می دهد

محمد سهراب بیگ با اشاره به سختی و مشقات کار زندانبانی و اقدامات بسیار مثبتی که در سطح زندانهای استان در راستای اصلاح و تربیت مددجویان و ایجاد زمینه بازگشت آنها به جامعه صورت پذیرفته، در گفتگو با مهر اظهارداشت: بی شک با توجه به رویکرد نوین آموزشی و اهداف تبیین شده در نظام زندانبانی کشور بستر تبدیل زندانها به دانشگاه اصلاحی و تربیتی بخوبی فراهم و ایجاد شده است.

نایب رئیس کانون وکلای استان کرمانشاه افزود: کانون وکلای استان کرمانشاه با در اختیار داشتن بیش از 600 نفر از وکلای مجرب و پایه یک دادگستری اهتمام خود را در ارائه خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر و بزه دیده معطوف و از حداکثر توان و ظرفیت خود جهت ساماندهی وضعیت موجود اقدام خواهد کرد.

نایب رئیس کانون وکلای استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: به منظور تسریع در روند رسیدگی به مشکلات مددجویان و همچنین تسهیل در ارائه خدمات رسانی به آنان لزوما تدوین جدول زمانی حضور وکلا در دستور کار و برابر جدول زمانبندی و با هماهنگی مسئولان زندانها وکلا در زندانها حضور خواهند یافت.