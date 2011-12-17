اوباما شایستگی پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و موسسه "جی اف کا" نشان داد با وجود خوشبینی مردم آمریکا درباره اوضاع اقتصادی کشور، 52 درصد آمریکایی ها بر این باورند رئیس جمهوری کنونی شایستگی انتخاب مجدد را ندارد.

این درحالیست که در نظرسنجی ماه مه 43 درصد آمریکایی ها اوباما را فردی نالایق برای تصدی پست ریاست جمهوری در چهار سال آتی معرفی کرده و53 درصد رئیس جمهوری کنونی را شایسته ریاست بر کاخ سفید اعلام کرده بودند که با توجه به نتایج نظرسنجی می توان گفت نارضایتی ها از عملکرد اوباما تا میزان 9 درصد افزایش یافته است.

این نظرسنجی که در روزهای 8 تا 12 دسامبر با درصد خطای منفی و مثبت 4 درصد انجام شد و در آن هزار پرسش شونده از سراسر آمریکا حضور داشتند، نشان داد اکثر آمریکایی ها دیگر نامزدهای جمهوریخواه را نیز گزینه مناسب برای تصدی پست ریاست جمهوری در نظر نمی گیرند.

این نظرسنجی در حالی انجام شد که هم اکنون مردم سراسر آمریکا در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا و با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، با شکل گیری جنبشی تحت عنوان جنبش تسخیر در اعتراض به نظام سرمایه داری دست به تظاهرات گسترده زده اند.

افزایش میزان بیکاری در ایالات متحده، کاهش دستمزدها، سوء مدیریت، سیاستهای جنگ طلبانه دولت، تبعیض و بی عدالتی و مشکلات اقتصادی باعث شده تا آمریکایی ها به خیابانها آمده و شعارهایی را علیه عملکرد دولتمردان خود سر دهند.