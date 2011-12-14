صبای قم در خانه میزبان فیروز صفه اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به صورت همزمان جمعه این هفته بیست و پنجم آذر ماه برگزار می‌شود و طی آن صبای قم از ساعت 16 در دیداری خانگی میزبان تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان خواهد بود.



این دیدار در حالی برگزار می‌شود که شاگردان سید‌مهدی غیاثی در تیم فوتسال صبای قم در هفته نخست از نیم فصل دوم این رقابت ها یکشنبه گذشته میهمان تیم پرسپولیس تهران بودند اما این دیدار را با شکستی سنگین برابر میزبان خود پشت سر گذاشتند ولی در حال حاضر بعد از گیتی پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک و فولاد ماهان نوین اصفهان در مکان چهارم جدول جای دارند.



هفته دوم از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی آغاز می‌شود که این بازی هشتمین بازی خانگی تیم فوتسال صبای قم در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال محسوب می شود.



۱۴ تیم لیگ برتری این هفته در دیدارهایی حساس و سرنوشت ساز برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی به مصاف یکدیگر می‌روند و در این بین صبای قم بعد از پنج هفته ناکامی برابر رقبای خود که با سه تساوی و دو باخت همراه بوده است، به پیروزی بر تیم فیروز صفه اصفهان می اندیشد.



در بین ۱۴ تیم حاضر در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، نماینده قم بعد از سال‌ها که با نام‌های سهیل، فراز، ارم کیش، تربیت بدنی و کیش ایر قم در لیگ برتر شرکت می‌کرد، برای نخستین بار با نام صبا به مصاف حریفان می‌رود و این هفته در حالی میزبان تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان خواهد بود که در بازی رفت مغلوب حریف اصفهانی خود شده است.



صبای قم در حالی گام به دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور گذاشته است که کادر فنی این تیم تصمیمی برای جذب بازیکن در مهلت نقل و انتقالات ندارند و همانند دور رفت رقابت ها در لیست بازیکنان و کادر فنی و اجرایی تیم فوتسال صبای قم در فصل ۱۳۹۰ لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، سید‌وحید غیاثی به عنوان کاپیتان، حسین صبوری، ‌هادی بهرامی به عنوان دروازه‌بان، سید‌سعید غیاثی، علی ابراهیم بیگی و محمد کوهستانی حضور دارند.



این در حالی است که علیرضا وفایی، ناصر اطمینان، محمد برزگر،‌ هاشم فرج‌زاده، محسن بخشی، محمد کرمانی، حمید ذوالفقاری، سعید تقی‌زاده، محمد دهقان به عنوان دروازه‌بان، علی شریفی، پیمان بابایی، محسن ملائی، حسین امینی، علی‌اصغر احمدی، حامد فراهانی دیگر اعضای تیم فوتسال صبای قم در لیگ سیزدهم فوتسال کشور محسوب می شوند.



همچنین مهدی جعفری‌یگانه به عنوان مدیر و سرپرست تیم، سید‌مهدی غیاثی به عنوان سرمربی، حسین گنجیان به عنوان مربی بدنساز، حسن علیخانی به عنوان مربی روانشناس، مهدی نجاتی به عنوان پزشکیار و حمید کحالی به عنوان تدارکات، دیگر همراهان تیم فوتسال صبای قم را در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را تشکیل می دهند.

