نقشه شوم غربیها برای روابط آنکارا و تهران/ سیاست ضد سوری ترکیه اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری 7 ترکیه، "مصطفی کامالاک" روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز حزب سعادت گفت: غربیها و صهیونیست ها به بهانه سوریه می خواهند کاری کنند که ایران و ترکیه رو در روی هم قرار گیرند.

رهبر حزب سعادت ترکیه تاکید کرد: ایران و ترکیه دو کشور مسلمان و قدرتمند در منطقه بوده و همواره مورد هدف کشورهای غربی هستند و با رو در رو قرار دادن ایران و ترکیه درصدد آن هستند تا این دو کشور منطقه را به سمت جنگ سوق دهند.

وی افزود: کشورهای غربی به بهانه دموکراسی و آزادی باعث از بین رفتن و تجزیه کشورهای اسلامی شدند که از جمله این موارد می توان به جنگ عراق اشاره کرد که نتیجه آن کشته شدن یک میلیون مسلمان و تجاوز به ناموس هزاران عراقی بود.

مصطفی کامالاک گفت: کشورهای غربی با حمایت ظاهری از کشورهای مسلمان قصد دارند نیروهای نظامی خود را وارد این کشورها کنند که می توان به جنگ لیبی و حمله نظامی ناتو به این کشور اشاره کرد.

وی در ادامه استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه را پروژه اسرائیل دانست و همچنین تاکید کرد سیاست ترکیه در قبال سپر موشکی و سوریه اشتباه است و حزب عدالت و توسعه در راستای سیاست غربیها حرکت می کند.

مصطفی کامالاک با تاکید بر همبستگی بیشترمسلمانان گفت: کشورهای مسلمان حاضرند همدیگر را با سلاح های غربی به کشتن دهند و این یک نقشه امپریالیستی است که قصد کشته شدن مسلمانها را دارد.

وی پیشتر در چهارمین کنگره تشکیلات حزبی در شهر یالووا گفته بود: غرب یک بازی کثیف را در قبال سوریه آغاز کرده و ترکیه را به سمت وقوع یک جنگ در منطقه خاورمیانه سوق داده است.