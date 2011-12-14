کابل پاسخگوی تجاوز آمریکاییها از خاک افغانستان به آسمان ایران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی در این دیدار همایون فوزی سیاست جمهوری اسلامی ایران را تقویت همه جانبه همکاری های برادرانه ایران و افغانستان دانست و افزود: مانند گذشته ایران از هیچ کمکی برای توسعه، پیشرفت و تحکیم آرامش در افغانستان دریغ نخواهد کرد.

بروجردی در ادامه حضور بلند مدت نیروهای بیگانه در افغانستان را تضعیف کننده حاکمیت ملی و استقلال این کشور دانست و افزود: حضور نیروهای بیگانه در افغانستان یک تهدید جدی فرا روی امنیت و ثبات پایدار منطقه می باشد.

وی تصریح کرد: تجربه معاصر مانند کشورهای آلمان و ژاپن نشان داده حضور نیروهای خارجی در هر کشور موجب نقض حاکمیت ملی آن کشور است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اعتراض شدید به ورود هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا از خاک افغانستان به حریم هوایی کشورمان آن را بر خلاف تعهدات دولت افغانستان، نقض بارز مقررات و قوانین بین المللی و بر خلاف رویه مناسبات برادرانه فی ما بین در کشور خواند و تاکید کرد: دولت افغانستان باید پاسخ گوی چنین اقداماتی باشد و در آینده از وقوع آن جلوگیری نماید.

وی در پایان همکاری های پارلمانی دو کشور را جزو مهمی از مراودات برادرانه فی ما بین دانست و خاطر نشان کرد مجلس شورای اسلامی از هر ادقامی برای توسعه و گسترش ارتباطات دو کشور در حوزه های گوناگون حمایت می کند.

بر اساس این گزارش معاون وزیر دفاع افغانستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از کمک ها و حمایت های دولت و ملت کشورمان از روند بازسازی و پیشرفت افغانستان گفت: ملت افغانستان هیچ گاه حمایت های مردم ایران را در شرایط سخت و دشوار فراموش نخواهد کرد.

وی تاکید کرد اراده دولت و ملت افغانستان توسعه و گسترش مناسبات برادرانه با ایران در همه حوزه ها است.

همایون فوزی با بیان اینکه ایران و افغانستان از فرصت ها و ظرفیت های فراوانی برای تحکیم همکاری های نظامی برخوردارند گفت: افغانستان خواهان استفاده از ظرفیت ها و امکانات ایران جهت تقویت توان نیروهای نظامی خود می باشد.

وی به پایبندی دولت افغانستان بر اجرای توافقات فی ما بین تاکید کرد و گفت: افغانستان اجازه نمی دهد هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه ایران شود.