انعقاد قرارداد تسلیحاتی میان هند و روسیه/ تاکید بر گسترش مناسبات نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند و "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در بیانیه ای مشترک پس از نشست دوجانبه در مسکو بر افزایش همکاریهای اقتصادی، انرژی و سیاسی تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است که هند به زودی توافقنامه ای را برای افزایش همکاریهای اقتصادی با بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا می کند و در پروژه های نفتی و گازی با روسیه همکاری می کند.

روسیه نیز حمایت خود را از پیوستن هند به سازمان همکاریهای شانگهای وعضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد.

با توجه به آنکه هند در سالهای اخیر دومین خریدار تسلیحات در جهان بوده و 70 درصد نیازهای تسلیحاتی خود ا از روسیه تامین می کند، می توان گفت که گسترش روابط دهلی نو-مسکو از اهمیت بالایی برای روسیه برخوردار است.