  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

روز گذشته صورت گرفت:

انعقاد قرارداد تسلیحاتی میان هند و روسیه/ تاکید بر گسترش مناسبات نظامی

انعقاد قرارداد تسلیحاتی میان هند و روسیه/ تاکید بر گسترش مناسبات نظامی

رئیس جمهوری روسیه قرارداد اولیه را برای فروش 42 جت به هند امضا کرد و بر اجرای طرح های مشترک نظامی میان دو کشور از قبیل تولید جنگنده سوخوی 30، تانک تی 90 و چندین فروند زیر دریایی جنگی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند و "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در بیانیه ای مشترک پس از نشست دوجانبه در مسکو بر افزایش همکاریهای اقتصادی، انرژی و سیاسی تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است که هند به زودی توافقنامه ای را برای افزایش همکاریهای اقتصادی با بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا می کند و در پروژه های نفتی و گازی با روسیه همکاری می کند.

روسیه نیز حمایت خود را از پیوستن هند به سازمان همکاریهای شانگهای وعضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد.

با توجه به آنکه هند در سالهای اخیر دومین خریدار تسلیحات در جهان بوده و 70 درصد نیازهای تسلیحاتی خود ا از روسیه تامین می کند، می توان گفت که گسترش روابط دهلی نو-مسکو از اهمیت بالایی برای روسیه برخوردار است.

کد مطلب 1483549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها