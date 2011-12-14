ماهانه سه میلیارد تومان تعهدات بیمه ای به بوشهریها پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با فرماندار بوشهر اظهارداشت: هم اکنون 62 هزار نفر بیمه شده اصلی، مستمری بگیر و بازنشسته خدمات در سطح شهرستان بوشهر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه رقم تراکم جمعیت بیمه پردازان درسطح شهرستان بوشهر مناسب است، افزود: به فراخور این حجم جمعیتی بیمه شده بیشترین سطح ارائه خدمات و اجرای تعهدات بیمه ای و درمانی در شهرستان بوشهر انجام می شود.

سرپرست تأمین اجتماعی استان بوشهر افزود: سازمان تأمین اجتماعی با داشتن سه واحد بیمه ای در شهر بوشهر و جزیره خارگ و همچنین بزرگترین بیمارستان استان و درمانگاه تخصصی و کانون بازنشستگان توان خویش را در این راه به کار بسته است .

وی پوشش و ارتباط با 15هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر و استقرار کانون بازنشستگان را از دیگر مجموعه مرتبط اداره کل تأمین اجتماعی استان عنوان کرد و افزود: شعبه یک و دو بوشهر و همچنین شعبه خارگ بیشترین تعداد بازنشستگان و بازماندگان را تحت حمایت داشته که مجموعا در کانون بازنشستگان شهرستان بوشهر عضویت دارند .

رازه بیان کرد: تلاش مجموعه کارکنان تأمین اجتماعی با رویکرد ارائه خدمات بهتر به مردم استان بوشهر است.

فرماندار بوشهر خدمت بی منت را در راستای ولایت مداری مسئولان عنوان کرد و گفت: خدمات تأمین اجتماعی در طی دولت نهم و دهم متحول شده و مسؤلان با هماهنگی لازم باید تلاش بیشتری برای رضایتمندی مردم انجام دهند.