30 سال استرس؛ 3 ماه انتظار/ تامین اجتماعی رعایت بازنشستگان را نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آنان که رنج کارهای پر زحمت را به جان خریده و هر ماه بخشی از حقوق خود را در قالب حق بیمه برای آتیه خود قرار داده اند، امروز انتظار دارند تامین اجتماعی مقید به رعایت حال آنان باشد.

روزهای سخت

عقربه های زمان بر روی سه دهه خدمت که قرار می گیرد، بیقرار بر جان نیروهای رسیده به پایان خط شیار می زند.

مرد خسته از سالهایی که از صبح تا شب کارهایی سنگین و پر اضطراب را به سامان رسانده و نگران فردایی است که در پیش دارد.

آدمی وقتی مهر بازنشستگی به کارنامه اش خورد، به نوعی کار افتاده تلقی می شود اضافه کاری، حق ماموریت و پاداش و مزایای دیگر از فرصت دریافت های او کسر و فقط عددی ناچیز باقی می ماند که مرد بازنشسته باید با انتظار و مرارت آن را دریافت کند.

قاسم نیری که سالهای زیاد از عمر خود را به تلاش بی وقفه در عرصه تولید گذارنده است، برای اثبات سخت و زیان آور بودن شغلش شش ماه دویده است.

وی می گوید: بعد از ارائه مدارک و تایید عملکرد از حدود چهار ماه پیش پایان کارم اعلام شده است، اما هنوز دریافتی نداشته ام.

وی می افزاید: افراد بازنشسته بسیار گرفتار هستند، عروس و داماد و نوه و نتیجه هزینه های بیماری و خرج های غیر قابل پیش بینی دارند، اگر به آنها پول نرسد، دچار مشکل جدی می شوند.

وی یادآور می شود: سازمان تامین اجتماعی برای تاخیر خود توجیه دارد و معتقد است باید کارهای اداری انجام شود اما پرسش این است، کارگری که در زمان فعالیت هم دچار مشکل مالی بوده است، سه ماه انتظار را چگونه باید سپری کند.

نیری می گوید: برای افرادی که در دوران میانسالی و پیری هستند، رو زدن به دیگران و قرض گرفتن جانکاه و مصیبت بار است.

زهرا نبوی کارگر یک واحد تولیدی در مشهد هم می گوید: باید برای حل مشکل کسانی که در دوره سه ماهه انتظار دچار نیاز مالی می شوند اقدام کرد.

وی برقراری مساعده را پیش بینی و معتقد است با توجه به مشخص بودن وضع باز نشسته و در اختیار بودن بضاعت و اندوخته وی، می توان بخشی از حقوق آنان را در ماههای اول تا سوم پرداخت کرد.

چرا یک بانک

سازمان تامین اجتماعی طی سه دهه اخیر تجربه های مختلفی را پشت سر گذارده است تا حقوق باز نشستگان به دست آنان برسد، اما متاسفانه هر یک از آنان دچار معایبی بوده و آسیب شناسی اساسی نیز نشده است.

رضا کاظمی کارشناس امور حقوق در این خصوص می گوید: رساندن پول نقد توسط پست سریع ترین اقدام اما پر نقص ترین روش بود چرا که قطعا برای اطمینان بیشتر و جلوگیری از اتفاقاتی که معمولا برای نرسیدن پول و یا کم رسیدن حقوق بازنشسته توسط برخی از اعضای خانواده می شود باید مکانیزم های احتیاطی را طراحی کرد که مراجعه فرد به بانک مطلوب ترین روش است.

وی می افزاید: انتقاد اساسی به اصرار تامین اجتماعی به استفاده از یک بانک عامل است، این که منابع عظیم در اختیار یک بانک و رسوب مانده پول آنها نیز به عنوان منفعت این بانک مطرح باشد، گره بر گره کار مردم می گذارد.

به گفته وی مراجعه بر اساس حروف الفبا و درتاریخ مشخص موجب شلوغی بانک ها و سپس گرفتار شدن افرادی که به موقع نمی رسند، می شود.

وی پیشنهاد می کند با افزایش تعداد بانکهای عامل و استفاده از شعبه های آنان امکان سهولت در مراجعه فراهم شود.

درست نیست

واقعا درست نیست، افرادی را که پس از 30 سال کار، هزار گرفتاری و درد و مرض و نیاز دارند را در میان چرخ دنده های بوروکراسی اداری خرد کنیم.

تامین اجتماعی باید حرمت کسانی را که 30 سال تغذیه کننده منابع مالی این سازمان بوده است را پاس دارند.

..............................

گزارش: محمد ابراهیمی