مشارکت دانشجویان و نظرات پیشکسوتان

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری جشنواره تئاتر فجر به منظور شرکت دادن دانشجویان، توجه بیشتر به تئاتر دانشگاهی کشور و استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و استعدادهای نهفته در ظرفیت تئاتر دانشجویی، از تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته هنرهای نمایشی دعوت به عمل می آورد تا جهت همکاری در بخشهای مختلف اجرایی جشنواره همکاری کنند.



حضور در هیات انتخاب آثار برگزیده از نگاه دانشجویان، حضور در گروه ارزیابی کیفی و کمی جشنواره، حضور به عنوان نیروهای اجرایی در بخش‌های مختلف جشنواره، حضور در بخش سمینار به عنوان نیروهای کاربردی از جمله مواردی است که دانشجویان و فارغ التحصیلان هنرهای نمایشی می توانند با ستاد برگزاری سی‌امین جشنواره تئاتر فجر همکاری کنند. علاقمندان می توانند، حداکثر تا 15 دی ماه 1390 با مراجعه به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر و با پر کردن فرم مخصوص نسبت به حضور در این بخش اعلام آمادگی کنند.



همچنین فرم درخواست کمیته دانشجویی بر روی سایت جشنواره تئاتر فجر در دسترس جامعه دانشجویی است.همچنین دبیرخانه سی امین جشنواره تئاتر فجر به نشانی؛ خیابان حافظ، خیابان رودسر، ابتدای خیابان به آفرین، پلاک 4، طبقه 4، واحد 12 و تلفن های:88909471-88909472 پاسخگوی دانشجویان است. یادآوری می‌شود سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن سال جاری با دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.



پیشنهاد محامدی برای بخش بین الملل تئاتر فجر



منیژه محامدی درباره تاثیرگذاری بخش بین الملل جشنواره فجر بر جریان تئاتر کشور گفت: وجود بخش بین‌الملل برای جشنواره امری ضروری است، زیرا تئاتر هنری است که نیازمند تبادل نظر است. در بخش بین‌الملل هم فرصت دیدن آثاری از کشورهای مختلف را پیدا می‌کنیم و گروه‌های جوان و دانشجو با تئاتر دنیا ارتباط برقرار می‌کنند و هم فرصت این را داریم که آثار خود را برای گروه‌های خارجی به نمایش بگذاریم تا آنها نیز با تئاتر کشور ما آشنایی پیدا کنند.



این استاد دانشگاه افزود: برگزاری کردن بخش بین‌الملل تئاتر فجر با موضوع خاص مانند توجه به نمایش فیزیکال، نگاه به فرم و کیزانسن در تئاتر می‌تواند بر جریان تئاتر کشور تاثیرگذار باشد، زیرا ما می‌دانیم به دنبال چه هستیم و از چه گروه‌هایی باید دعوت به عمل بیاوریم؛ البته این مساله نیازمند برنامه ریزی دقیق و حساب شده است. حتی می‌توان بخشی از جشنواره را با موضوعی خاص برگزار کرد، به طور مثال یک نمایشنامه نویس و یا متفکر را انتخاب و بر اساس نمایشنامه ها و نوع تفکر آنها آثاری را خلق کرد.



محامدی تاکید کرد: برای انتخاب آثاری که برای جشنواره گزینش می‌شوند باید هیات انتخاب متشکل از هنرمندان پیشکسوت استفاده کرد تا بتوانند با استفاده از تجارب خود آثاری درخور یک جشنواره را انتخاب کنند. این اتفاق نباید محدود به جشنواره شود دعوت از آثار خارجی باید در طول سال نیز به طور مستمر انجام گیرد. البته ناگفته نماند که دعوت از تعداد زیادی از آثار خارجی با شرایط و امکانات ما هم خوانی ندارد و امکان اجرا برای این گروه ها در کشور ما مقدور نیست



سلیمی و تاکید بر تنوع آثار شرکت کننده



سهراب سلیمی از پیشکسوتان تئاتر معتقد است، بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر را می توان به شکل موضوعی برگزار کرد و باید مسائل روز تئاتری دنیا را در این بخش مورد توجه قرار داد. این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره بازنگری در بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر گفت: ما در طی چند سالی که جشنواره تئاتر فجر بین المللی شده است، شاهد آثار با کیفیت متفاوت در این بخش بوده ایم؛ تعدادی از نمایش ها بسیار تحسین برانگیز بودند، ولی متاسفانه بعضی از آثار از پیش پا افتاده ترین گروه های نمایشی که تنها صرف اینکه از یک کشور اروپایی بودند.



سلیمی افزود: وقتی ما از وا‍ژه بین الملل برای بخشی از جشنواره استفاده می کنیم باید تمامی ویژگی‌های آن را هم رعایت کنیم تا بتوان نام بین الملل را روی آن گذاشت. نکته دیگر اینکه نباید با معیارها و شرایط جامعه اثری را برای اجرا در جشنواره انتخاب کنیم، گنجاندن این مسئله؛ دخالت و سلیقه شخصی افراد را به همراه دارد.



این استاد دانشگاه افزود: می توان آثار بخش بین الملل جشنواره را موضوعی برگزار کرد؛ البته نمی توان نمایش‌ها را با موضوع فرم، میزانسن و یا غیره در نظر گرفت، زیرا تمامی نمایش ها دارای فرم و میزانسن خاص خود هستند. بهتر است نگاه موضوعی به بخش بین الملل نگاه به مسائل روز تئاتر دنیا باشد و نمایش ها را بر حسب یک موضوع مشخص و مربوط به جوامع امروزی برای اجرا در جشنواره انتخاب کرد.



سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن سال جاری با دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود.