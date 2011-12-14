تاکید دوباره سازمان شهرداریها بر رعایت دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداریها موظف به زنده‌گیری سگهای ولگرد با وسایل و تجهیزات ذکر شده هستند و موظفند پس از جمع‌اوری سگهای ولگرد، آنها را معاینه کرده و سگهای مفید از غیر مفید تشخیص داده شده و سگهای مفید جهت واگذاری به افراد متقاضی جهت استفاده به عنوان سگ نگهبان و گله و.. واگذار کرده و سگهای غیر مفید با مرگ ترحم (تزریق ماده بیهوشی با دوز معین) اتلاف و به روش اصولی و در محل مناسب(ترجیحاً محل های دفن پسماندها) دفن شوند.



بر اساس اعلام دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، اجرای این دستورالعمل نیاز به حداقل امکانات و تجهیزات دارد که روش اجرای کار در دوره های آموزشی تئوری و عملی به کارشناسان شهرداری ها و استانداری ها آموزش داده شده است و با عنایت به موارد فوق شهرداری ها با نظارت فرمانداری ها و استانداری ها ملزم به اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت عدم اجرا مرتکب تخلف قانونی شده اند.



همچنین در آبان ماه امسال نیز رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور مجددا بر رعایت دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد به روش زنده‌گیری تاکید و از انها خواست تا دستورات لازم را در زمینه برگزاری نشست فوری کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و الویت بندی اجرای طرح در مناطق استان صادر کنند.

دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان واقع در دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خاتمه از آمادگی خود جهت دریافت گزارشهای مردمی در زمینه عدم اجرای صحیح دستورالعمل مذکور توسط شهرداریها خبر داد و از شهروندان خواست تا مشاهدات و مستندات خود را به دبیرخانه از طریق نشانی الکترونیکی Animal.pcawo@yahoo.com ارسال کنند.

