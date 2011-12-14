ایران در ارائه خدمات پستی پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی شرکت پست کشور در حاشیه همایش استانی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاict در جمع خبرنگاران بیان کرد: ایران در زمینه انجام فعالیتهای پستی فاصله زیادی با دیگر کشورها ندارد و از نظر ارائه خدمات اینترنتی و شبکه های مجازی در کشور مشکل عمده ای وجود ندارد.

مجتبی نصیری ادامه داد: از دستاوردهای خدمات بهینه پستی میتوان به انجام خدمات رهگیری و ردیابی محصولات با بارکد اشاره کرد که این خدمات در کشور به طور رایج صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: سال 1390 با عنوان سال کیفیت و نظارت نام گذاری شده و در راستای ارتقای کیفیت خدمات در کشور توانسته ایم زمان ارسال مرسولات پیشتاز را در 83 درصد از محصولات به کمتر از یک روز کاهش بدهیم.

معاون فنی شرکت پست کشور افزود: درصدد هستیم به منظور ارتقای کیفیت خدمات پستی در کشور بتوانیم میزان حجم کالاهای مرسوله را از 83 درصد به میزان 90 تا 95 درصد افزایش بدهیم.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در اجلاسیه اخیر کشورهای عضو اتحادیه پست که در کشور سوییس برگزار شد کشور ایران به لحاظ ارائه خدمات، به ویژه ارائه خدمات همزمان اینترنتی، بانکی و پستی در یک مکان و به طور همزمان در روستاها مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اجلاسیه اخیر کشورهای عضواتحادیه به عنوان یک کشور پیشتاز در امور پستی به سایر کشورها پیشنهاد کردیم که برای تامین برق مورد نظر خدمات پستی در روستاها از سلولهای خورشیدی استفاده کنند.