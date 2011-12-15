وجود بیش از 8.5 میلیون گونه زنده در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 1.2 میلیون گونه موجود زنده شناخته شده و هر سال حدود 15 هزار گونه جدید نیز شناسایی می شود. با چنین سرعتی 500 سال طول می کشد تا تمام موجودات پیش بینی شده شناسایی شوند، اما دانشمندان امیدوارند پیشرفت فناوری این امکان را فراهم آورد که تا پایان قرن حاضر تمام گونه های حیات روی زمین شناسایی شوند.

تخمین های پیشین تعداد گونه های زنده روی زمین را بین 3تا 100میلیون گونه تخمین زده بود، اما روش جدید که بر مبنای دسته بندی گونه های حیات انجام شده، مقدار دقیقی برای حداقل این تعداد تعیین کرده است.

در مقاله ای که مجله PLoS Biology امسال منتشر کرده اعلام کرده است حداقل تعداد گونه هایی که در قلمرو حیوانات، گیاهان و دیگر اشکال حیات در جهان وجود دارد کمتر از پیش بینی های قبلی است و افت و کاهش چشمگیری داشته است. دکتر کامیلو مورا و همکارانش در آخرین اظهار نظر خود پیش بینی می کنند 7/8 میلیون گونه در جهان وجود دارد.





مورا رییس آزمایشگاه مورا در دانشگاه هاوایی در مانو ا و تیم همراهش گفته اند: با وجود اینکه 250 سال از رده بندی و طبقه بندی گونه های گیاهی و جانوری می گذرد و بیش از 2/1 گونه پیش از این در پایگاه مرکزی داده ها فهرست شده است اما نتایج ما نشان می دهد که حدود 85 درصد از گونه های موجود درسطح زمین و 91 درصد از گونه های موجود در اعماق اقیانوسها هنوز در انتظار شناسایی و طبقه بندی شدن هستند.

نتایج این تحقیق که با شرکت 2 هزار و 700 دانشمند از 80 کشور جهان و به سرپرستی دکتر کامیلو انجام شده، با استفاده از داده های کشفیات قبلی و رده بندی های گذشته انجام شده تخمین میزند حدود 7/77 میلیون گونه جانوری، 298هزار گونه گیاهی، 611 هزار گونه قارچ و 6 هزار و 400 گونه پروتزوا در سراسر زمین پراکنده است.

پس این گونه ها در کجا پنهان شده اند؟ برخی در اقیانوس ها ودیگر حوزه های آبی ، که برای مطالعه و تحقیق بسیار دشوار هستند اما خوشبختانه بسیاری از گونه ها در نقاط مهم شناخته شده به دلیل تنوع زیستی بالا مستقر هستند. آنها در میان غنی ترین و آسیب پذیر ترین مناطق حفاظتی دنیا نظیر بخش هایی از کالیفرنیا ، جزایر کارائیب ، هیمالیا ، جنگل های ساحلی شرق آفریقا و مناطق دیگر هستند.

208 گونه جدید در سال 2010 تنها در یکی از تقسیمات اولیه ناحیه بزرگ مکونگ ، که شامل بخش هایی از کامبوج ، جمهوری خلق چین ، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس ، میانمار، تایلند و ویتنام است کشف شده است برخی از این یافته ها عبارت از یک میمون ویک مارمولک رنگی است.