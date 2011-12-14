بخش مستند فجر حرکت به سوی اکران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی راه‌اندازی بخش مستند بلند فجر در سی‌اُمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و برخی اعتراضات از جانب مستندسازان و جامعه اصناف سینمای مستند، معاون محترم فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی توضیحاتی را پیرامون چرایی پیشنهاد بازگرداندن مستند بلند به جشنواره فجر ارائه داد.



حسین خورشیدی در این خصوص گفت: پس از اینکه در جشنواره 28 فجر اعلام شد که فیلم کوتاه و مستند دیگر جایی در جشنواره فیلم فجر ندارند، ما پیگیر ماجرا شدیم تا مجدداً در مهمترین جشنواره سینمایی کشور، بخش مستند که جزء اصلی سینما و به قولی مادر سینماست، به شکلی برجسته و شایسته به نمایش درآید.



وی افزود: بازگرداندن بخش مستند به جشنواره فیلم فجر که حکم تابلوی ویژه‌ای برای نمایش آثار حرفه‌ای سینماست، فرصتی مضاعف در کنار جشنواره سینماحقیقت، به منظور استانداردسازی این حرفه و حرکت به سمت اکران مستند است که باید از این بخش استقبال کرد و به سمت تولید فیلم‌های مستند جذاب با تایم سینمایی رفت تا امکان اکران عمومی آنها، بیش از پیش فراهم آید.



خورشیدی تأکید کرد: مرکز با ارائه این پیشنهاد به معاونت محترم امور سینمایی و تأکید بر ضرورت و اهمیت نمایش آثار مستند، سینمایی در جشنواره فجر و اعلام آن از سوی دبیر محترم جشنواره، فضای جدیدی را بر روی سینمای مستند نوین ایران باز کرده است که انتظار می‌رفت این اقدام، با استقبال دوستان مستندساز مواجه شود.



خورشیدی درخصوص انتقاداتی پیرامون حمایت دولتی از فیلم مستند بلند نیزافزود: خوشبختانه مراکز مختلفی هستند که روی تولید مستندهای بلند سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما متأسفانه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند که دولتی هستند! مگر حمایت دولتی از سینمای مستند بلند ایرادی دارد؟ یا مگر حمایت از تولید اکثر مستندهای کوتاه و نیمه‌بلند هم برعهده نهادهای دولتی نیست؟ ضمن اینکه عمده فیلم‌های سینمای داستانی هم با بودجه دولتی تهیه می‌شوند و به این شکل، مورد اتهام قرار نمی‌گیرند. حال سؤال اینجاست، آیا تولید فیلم مستند با بودجه دولتی جرم است؟ پس چرا وقتی در برخی مقاطع حمایت‌های دولتی کم می‌شود، بلافاصله مورد اعتراض واقع می‌شود؟



معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تأکید کرد: حرکت جدید جشنواره فجر، قدمی مهم در مسیر جدی گرفتن سینمای مستند و استانداردسازی روند تولید فیلم بلند مستند است تا متعاقب آن، شرایط اکران دائمی فیلم مستند هم فراهم آید. به عبارتی اگر می‌خواهیم به مقوله اکران فیلم مستند به صورت جدی فکر کنیم، باید به سمت افزایش ظرفیت تولید رفته و از مستندسازی حرفه‌ای پشتیبانی کنیم. در این راستا، نمایش مستندهای بلند در جشنواره فجر می‌تواند مقدمات تولید قابل اعتنا و شرایط اکران آثار مستند در سینماها را فراهم آورد و متأسفانه به جای اینکه این برنامه مورد تقدیر واقع شود، با نکوهش دوستان بیانیه‌‌نویس همراه شده و مشخص نیست این رفتار ضد و نقیض بر چه پایه‌ای استوار است.



خورشیدی در پایان، به اکران یکساله آثار مستند در سینما سپیده اشاره کرد و گفت: دوستان طی این مدت، با استناد به آمار غلط و قیاس اشتباه تک نمایش‌ها با اکران عمومی و ... مدام به انتقاد از این برنامه پرداختند. حال امروز که این سینما از دایره پخش فیلم مستند خارج شده، آیا این موجبات خوشحالی و مسرت آنان را فراهم آورده یا اینکه واقعه‌ای تأسف‌بار قلمداد می‌شود!؟

البته باید یادآور شویم که ما از سیاست منطقی نمایش فیلم مستند دست بر نمی‌داریم و کماکان بدنبال استمرار جریان اکران دائمی فیلم مستند هستیم تا با انتخاب سینمایی دیگر، فارغ از این جنجال ها، همچنان به حمایت از نمایش آثار مستند پایبند بمانیم.

