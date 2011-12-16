اولین ابزار ژنتیکی برای تشخیص رنگ چشم مظنونین

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پزشکی اراسموس در هلند برای اولین بار توانسته اند ابزاری ژنتیکی را برای تشخیص رنگ چشم افراد در اختیار پلیس قرار دهند.

این محققان تکنیکی به نام IrisPlex ابداع کرده اند که می تواند با کمک نمونه DNA فرد و با دقتی برابر 94 درصد رنگ چشم فرد را تعیین کند. وزارت دفاع و دادگستری هلند طی هفته های آینده این تکنیک را به تایید خواهد رساند در عین حال انگلیسی ها نیز بلافاصله از این شیوه در تحقیقات قضایی خود استفاده خواهند کرد.

این ابزار می تواند در پرونده هایی که پلیس در آن به نمونه DNA افرادی دسترسی دارد که امکان مطابقت نمونه DNA آنها با پایگاه داده های ژنتیکی وجود ندارد، کاربرد داشته باشد. IrisPlex به واسطه بررسی 6 جهش تک حرفی در DNA که به پلی مورفیزم تک نوکلئوتیدی یا SNP شهرت داشته و با رنگ چشم انسانها ارتباطی مستقیم دارد، می تواند رنگ چشم افراد را به آبی، قهوه ای و یا ناشناس که خود شامل رنگهای سبز، خاکستری یا رنگهای ترکیبی است، دسته بندی کند.

آزمایش این تکنیک بر روی داوطلبانی از هفت کشور اروپایی نشان داد دقت آن در تعیین رنگهای آبی و قهوه ای بسیار بالا است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، شناسایی سه SNP جدید می تواند به زودی علاوه بر توانایی تعیین رنگ چشم، امکان تشخیص میزان تیره و روشن بودن چشم را نیز به وجود آورد. همچنین به زودی تکنیکی برای تشخیص رنگ مو و چشم به شیوه ای مشابه ارائه خواهد شد.