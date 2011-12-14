مسئولان واحدهای خدمات رسان به مسکن مهر پرند گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که ظهر چهارشنبه برگزار شد، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران متعهد شد ظرف چند روز آینده شبکه و انشعابات هزار واحد مسکونی از پروژه های قابل افتتاح صورت پذیرد و پس از آن محوطه مورد نظر تحویل آماده ساز خواهد شد.

همچنین نماینده شرکت مخابرات استان تهران تعهد داد تا تمامی خدمات حفاری و آبونه برای هزار و 500 واحد را تا روز شنبه مورخ 26 آذر ماه انجام داده و اقدامات مذکور برای بقیه واحدها که جمعا چهار هزار واحد است، حداکثر تا 10 روز آینده توسط این شرکت به اتمام خواهد رسید.

وی در خصوص اقدامات نیمه تمام در فاز 3 اظهار داشت: شرکت مخابرات استان تهران این قول را می دهد که تا پایان هفته جاری تمامی هزار واحد افتتاح شده در فاز 3 مجهز به خط تلفن شود.

در این جلسه مدیر عامل شرکت گاز استان تهران حضور نداشت اما به گفته عضو هیأت مدیره شرکت عمران پرند قرار براین است که تا پایان هفته جاری مجموعه حفاری شرکت گاز در داخل چهار هزار واحد شرکت سرمایه گذار خارجی وجود نداشته باشند.

مهندس ورپشتی معاون مدیر عامل شرکت برق نواحی استان تهران نیز در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه مشکل برق چهار هزار واحد حل شده است تنها درخواست داریم تا شرکت سرمایه گذار خارجی اقدامات لازم در خصوص ساخت شالتر اقدام کند همچنین در این خصوص مقرر شد جلسه ای بین مسئولان اداره برق و شرکت سرمایه گذار خارجی تشکیل شود.

گوگچن رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذار خارجی این قول را داد که تعهدات این شرکت نسبت به نصب شالتر و دیگر اقداماتی که به آن مربوط است را تاپایان هفته جاری به انجام رساند.

در پایان مدعوین این جلسه به همراه مدیران پروژه های ساخت وساز مسکن مهر در جلسه از پروژه های قابل افتتاح در فازهای 4 و مپسا 5 در حال ساخت بازدید کردند.

اخیرا مدیرعامل شرکت عمران پرند در گفتگو با مهر با ابراز تاسف از عملکرد دستگاهدهای خدمت رسان در بحث مسکن مهر از نحوه عمل به تعهداتشان انتقاد کرده بود.

سعید صابونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی از افراد به بحث مسکن مهر به صورت یک بخشی نگاه می کنند در صورتی که مسکن مهر چند بخشی و چند وجهی است، جایی که دولت تصمیم دارد مشکل مسکن در دهک های پایین جامعه را حل کند، وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت مسکن و اداره آب و فاضلاب متولی آب و شبکه فاضلاب، اداره برق متولی بخش برق و اداره گاز هم متولی گازرسانی به این ساختمان ها هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه دستگاه های خدمت رسان از کار عقب هستند، افزود: در بحث تحویل هشت هزار واحد عدم تعهد این دستگاه ها در ارائه خدمات آب و گاز باعث شد این واحدها به موقع محوطه سازی نشده و افتتاح نشود.

صابونی یادآور شد: طبق برنامه ریزی مقرر شده بود که از زمان تحویل زمین که صورت جلسه شده و مدارک آن موجود است طبق گفته اداره آب و فاضلاب، کار نصب انشعابات در مهلتی دو هفته ای انجام و تحویل شود اما 12 بار نامه مهلت آنها را تمدید کرده و سه ماه است که چانه زنی می کنیم اما هنوز کارشان به اتمام نرسیده این در حالی است که طبق مدارک موجود در این شرکت، کل پول آب و هزینه انشعاب ها در بدو قرارداد و کار پرداخت و به حساب آنها واریز شده است.

پیش بینی می شود با توجه به جلسه اخیر با موضوع خدمات رسانی تأسیسات زیربنایی در خصوص واحدهای آماده افتتاح مسکن مهر و تعهدات شرکت های خدمات رسان برای هشت هزار واحد قابل افتتاح، دستگاه های خدمت رسان هرچه زودتر به تعهدات خود عمل کرده و واحدهای مذکور آماده افتتاح شوند.