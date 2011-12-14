توسعه کارآفرینی نیازمند توجه بیشتر در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی کاظمی در همایش سرگروههای کارآفرینی آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور با اشاره به رونمایی از سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش افزود: یکی از موضوعاتی که در این سند برآن تأکید شده، تقویت روحیه کارآفرینی است چرا که توسعه اقتصادی پایدار در کشور در گرو همین امر است.
وی با بیان اینکه تأثیر کارآفرینی بر روند توسعه اشتغالزایی غیرقابل انکار است، تصریح کرد: بررسی مسیر حوادث و روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع نشان میدهد افرادی که باعث توسعه یک فن یا مهارت در جامعهای میشوند، صرفا خوداشتغال نیستند بلکه به توسعه اشتغالزایی در آن جامعه کمک میکنند.
کاظمی کارآفرینی را محرکه اصلی در تولید اقتصادی دانست و افزود: کارآفرینی دارای فرآیندی است و آموزش آن هم مراحل مختلفی دارد که باید رعایت شود.
با ارائه تاریخچهای از روند کارآفرینی در کشورهای مختلف جهان گفت: هرچند این بحث از سالها و حتی قرنها پیش وجود داشته ولی به صورت جدی و علمی طی 80 سال گذشته مدنظر قرار گرفته است.
کاظمی با بیان اینکه طی دو سال گذشته برنامهریزیهایی با رویکردهای جدید درخصوص بحث کارآفرینی در سطح کشور صورت گرفته است افزود: ایجاد دبیرخانه کشوری راهبری کارآفرینی شاخه کار و دانش در زنجان از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است که ارائه مدلی برای آموزش کارآفرینی از وظایف آن است.
وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ کارآفرینی با آموزشهای فنی و حرفهای و کار و دانش ادامه داد: روند توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است.
نظر شما