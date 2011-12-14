خسرو دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجهز شدن برخی تاکسیها به تبلیغات گفت: به اعتقاد من این تبلیغات روی تاکسیها نمی تواند کمکی به رانندگان تاکسی کند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشهایی که دراین رابطه وجود دارد مصرف سوخت تاکسیهایی که مجهزبه تبلیغات شده اند بالاتر رفته است. همچنین نصب این تابلوها به صورتی است که تنها از دو سو قابلیت رویت دارد و خودرویی که از کنار این تاکسی رد می شوند باید نگاهشان را از جلو بچرخاند که این موضوع سبب افزایش تصادفات می شود.

دانشجو با بیان این که کمک به رانندگان باید علمی و منطقی باشد گفت: راهنمایی و رانندگی نیز به این طرح انتقاد دارد.

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گذشت چند ماه از اجرای آزمایشی این طرح هنوز رانندگان تاکسی پولی دریافت نکرده اند گفت: باید این در آمد ها سرماه و به موقع به رانندگان پرداخت شود. شورا این آمادگی را دارد که به شکایات رانندگان تاکسی در این رابطه رسیدگی کند.

چندی پیش معاون عمرانی استاندار تهران از افزایش آلودگی هوای تهران به دلیل تبلیغات تاکسیها خبر داده بود.