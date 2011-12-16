تمایل به چپ جهان را کوچکتر نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در صورتی که حساب کتابهایتان درباره موضوعی درست از آب در نیامد، نوع ایستادنتان را تغییر دهید. تمایل به سمت چپ، افراد را به دست کم گرفتن موضوعات مختلف، از ارتفاع ساختمانها گرفته تا تعداد آهنگهای محبوب یک خواننده معروف وا می دارد.

محققان دانشگاه روتردام در هلند برای کشف این موضوع که آیا حالت ایستادن می تواند بر برآورد ارزشها تاثیر داشته باشد یا نه، بر روی 33 داوطلب مطالعه کرده و از آنها خواستند در حالی که بر روی یک تخته حفظ تعادل ایستاده بودند، به چند سوال پاسخ دهند.

یک سوم سوالات زمانی پرسیده شد که داوطلب به صورت صاف بر روی تخته ایستاده بود و بقیه سوالها زمانی پرسیده شدند که داوطلبان برای حفظ تعادل تخته مجبور بودند بدن خود را به سمت راست یا چپ متمایل کنند.

زمانی که پاسخها با یکدیگر مقایسه شدند محققان دریافتند افراد به صورت میانگین زمانی که به سمت چپ متمایل می شوند، برآوردهای کوچکتری را از یک موضوع انجام می دهند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، به نظر می آید این یافته با نظریه خط ذهنی اعداد مطابقت داشته باشد، نظریه ای که می گوید افرادی که از چپ به راست می خوانند به صورت ذهنی اعداد کوچکتر را در سمت چپ در نظر می گیرند.