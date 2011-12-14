6 هزار نفر از اهالی بخش هوراند بطور رایگان ویزیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صدیقی در بازدید از مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی اکیپ های امدادی هلال احمر گفت: حضور اکیپ های بهداشتی درمانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بخش هوراند و بخش مرکزی اهر باعث خوشحالی و رضایتمندی مردم از خدمات این اکیپ شده است.



صدیقی منطقه هوراند و برخی روستاهای دور افتاده بخش مرکزی را نیازمند توجه بیشتر در حوزه های مختلف بخصوص بهداشت و درمان ذکر کرد و حضور دوره ای و فصلی دراین مناطق را در راستای ارائه خدمات به مناطق محروم موجب ارتقاء بهداشت در روستاها اعلام کرد.



رئیس کارگروه بهداشت و درمان اهر با تأکید بر اینکه یکی از سیاستهای دولت، خدمتگزاری و رفع مشکلات مردم است توجه به این مناطق را موجب بالا بردن امید به زندگی در روستاها و کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها اعلام کرد و افزود: تداوم اینگونه خدمات خواسته اهالی این مناطق است.



به گفته وی، با پیگیری های انجام شده در اردیبهشت ماه سال آتی اولین بیمارستان بزرگ صحرایی با همکاری سپاه عاشورا، بسیج جامعه پزشکی، جمعیت هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی در نقاط محروم شهرستان اهر دایر و کلیه خدمات کلنیکی، پاراکلنیکی و تخصصی و فوق تخصصی به مراجعان ارائه می شود.

