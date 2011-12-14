38 هزار دستگاه خودرو در گمرک بیله سوار ضدعفونی شد

صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مهم به منظور مبارزه و جلوگیری از ورود بیماریهای عفونی از این کشور به استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت ضدعفونی کردن خودروهای ورودی به کشور اضافه کرد: تمام خودروهای ورودی از کشور جمهوری آذربایجان در گمرگ بیله سوار ضد عفونی می شوند.

سرپرست دامپزشکی استان افزود: عوامل بیماری زا به طرق مختلف عاملیت سرایت را دارند که یکی از این راه ها انتقال مکانیکی توسط چرخها و بدنه خودروها است.

وی یادآور شد: در همین راستا و برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی تمامی خودروهای ورودی از جمهوری آذربایجان با عبور از داکت ضدعفونی اتوماتیک ضد عفونی می شود تا هیچ شهروندی از این طریق دچار بیماری نشود.

صالحی ضدعفونی کردن خودروهای ورودی را اجباری عنوان کرد و ابراز داشت: داکت ضدعفونی خودروها در گمرگ شهرستان بیله سوار از چند سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به مرزی بودن و انجام مراودات بین مرزی از این استان، ایجاد داکت ضد عفونی خودکار و تمام اتوماتیک در این گمرک مرزی براساس دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور صورت می گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه در این طرح خودروهای سنگین نیز ضدعفونی می شوند، تصریح کرد: تمامی خودرهای سبک و سنگین که از این گمرگ قصد ورود بـه خاک کشور را داشته باشند باید در این داکت ضدعفونی و شستشوی قرنطینه دامپزشکی ضدعفونی شوند.