برگزارکنندگان همایش نکوداشت عالمان کرمانشاه وظیفه ای خطیر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما، تجلیل و تکریم مفاخر را یک کار ارزشمند و اثر گذار عنوان کرد و افزود: برگزاری همایش عالمان ربانی در کرمانشاه پاسخ به مطالبه مقام معظم رهبری است.

‌نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: نامگذاری اماکن به نام این عالمان کرمانشاهی باید متناسب با شان و شخصیت روحانیت باشد.

وی با اشاره به همایش عالمان ربانی در کرمانشاه، تصریح کرد: برگزار کنندگان این همایش نکوداشت عالمان ربانی استان کرمانشاه رسالت سنگین و وظیفه خطیری بر عهده دارند که امیدوارم که این برنامه در سال های آینده نیز برگزار شود.

امام جمعه کرمانشاه در پایان گفت: امیدواریم با برگزاری همایش نکوداشت عالمان ربانی خطه کرمانشاهان دغدغه مقام معظم رهبری را در بعد شناخت مفاخر و شناساندن آنها به جامعه امروز برطرف کنیم.

