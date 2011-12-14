پیشنهاد وزارت راه درباره جاده ابر رد شد

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وزارت راه گزینه جدیدی را مطرح کرده بود که پذیرفته نشد و طی بازدیدهای میدانی که از منطقه صورت گرفت، پیشنهاد سازمان محیط زیست مورد تأیید قرار گرفت.

وی عنوان کرد: برای مشخص شدن تکلیف این جاده چندین جلسه فنی و تخصصی با حضور کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و دفتر فنی استانداری برگزار شد و در نهایت به جمع بندی کامل در این خصوص رسیدیم.

استاندار گلستان اذعان داشت: پیشنهاد وزارت راه ایجاد یک جاده جدید بود که مورد قبول واقع نشد ولی پیشنهاد سازمان محیط زیست ترمیم و اصلاح هندسی جاده دسترسی فعلی بود که منطقی تر بود.

قناعت عنوان کرد: جاده دسترسی فعلی باید در سه قسمت اصلاح و بازسازی شود.

وی همچنین اعلام کرد: استاندار نمی تواند به وزارت ابلاغ کند بلکه باید از طریق دفتر معاون اول ریاست جمهوری اقدام کرد و در حال حاضر نیز نامه نگاری ها در این خصوص در حال انجام است.