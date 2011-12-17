هدف جشنواره وقف رشد آثار هنری در حوزه ترویج فرهنگ وقف است

ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخش ادبی جشنواره وقف چشمه همیشه جاری گفت: این جشنواره به منظور توسعه و ترویج فرهنگ وقف برای دومین سال متوالی و با همت اداره اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.

وی افزود: ایجاد نگرش جدید به وقف از جنبه های مختلف فرهنگی و هنری، اعتلا و رشد کمی و کیفی آثار ادبی در حوزه ترویج و تبلیغ و معرفی وقف، شناسایی استعداد های درخشان و ارتقا بخشیدن ادبیات داستانی از عمده اهداف برگزاری جشنواره است.

وی گفت: آثار پیرامون نقش وقف در ترویج فرهنگ قرآن و عترت، تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف بین اقشار جامعه، نقش وقف در فقر زدائی از جامعه، آثار و برکات وقف و به طور کلی تمامی عناوینی که به وقف و موقوفات پرداخته باشد، قابل شرکت در جشنواره خواهد بود.

وی تصریح کرد: این جشنواره برای تمام گروههای سنی برگزار می شود اما داوری آثار در دو مقطع سنی نوجوان و بزرگسال خواهد بود.

بنی احمدی، خوشنویسی و خطاطی را یکی از بخشهای جشنواره عنوان کرد و گفت: کلیه خوشنویسان و فعالان عرصه خوشنویسی می توانند آثار خود را با پیرامون سنت حسنه وقف به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: هنرمندان می توانند از آیات، روایات، کلمات قصار، سخنان علما و بزرگان و عبارات و اشعاری که به وقف اشاره دارند، برای خلق اثر استفاده کنند.

بنی احمدی تصریح کرد: برگزیدگان و آثار فاخر در این زمینه از طرف اداره اوقاف و امور خیریه تجلیل خواهند شد.