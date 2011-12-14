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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

رحیمی خبر داد:

توزیع 20 هزار کتابچه با موضوع شهروندی بین دانش آموزان راهیان نور شیراز

توزیع 20 هزار کتابچه با موضوع شهروندی بین دانش آموزان راهیان نور شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر امور اجتماعی و مشارکتهای معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز گفت: در راستای گسترش فرهنگ شهروندی، کتابچه ای با محتوای شهروندی بین دانش آموزان اعزام شده به اردوی راهیان نور در این کلانشهر توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم رحیمی با اشاره به ابعاد گسترده دفاع مقدس، اظهار داشت: مواجه کردن دانش آموزان و نسل سومیها با فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس، بازدید از مناطق جنگی، حضور در آرامگاه شهدا و تشریح مسئله شهادت از دیدگاه های مختلف می تواند در روشن کردن اذهان فرزندان کشور، مفید و سازنده باشد.

وی برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان را بسیار ارزشمند دانست و بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در راستای همسویی با این اقدام مفید و اجتماعی، اقدام به تهیه و چاپ 20 هزار کتابچه با موضوع شهروندی کرد.

مدیراموراجتماعی و مشارکتهای معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز افزود: همچنین 12 هزار تراکت با محتوای دفاع مقدس بین این افراد توزیع شد.

کد مطلب 1483697

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