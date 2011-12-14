توزیع 20 هزار کتابچه با موضوع شهروندی بین دانش آموزان راهیان نور شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم رحیمی با اشاره به ابعاد گسترده دفاع مقدس، اظهار داشت: مواجه کردن دانش آموزان و نسل سومیها با فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس، بازدید از مناطق جنگی، حضور در آرامگاه شهدا و تشریح مسئله شهادت از دیدگاه های مختلف می تواند در روشن کردن اذهان فرزندان کشور، مفید و سازنده باشد.

وی برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان را بسیار ارزشمند دانست و بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در راستای همسویی با این اقدام مفید و اجتماعی، اقدام به تهیه و چاپ 20 هزار کتابچه با موضوع شهروندی کرد.

مدیراموراجتماعی و مشارکتهای معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز افزود: همچنین 12 هزار تراکت با محتوای دفاع مقدس بین این افراد توزیع شد.