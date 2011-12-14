ایستگاه شهرداری منطقه 10 تهران در شرایط اضطرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

ایستگاه شهرداری منطقه 10 به لحاظ آلاینده در اکسید نیتروژن در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.



گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد و از اواخر وقت نیمه ابری است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروههای حساس باقی بماند.