جنبش دانشجویی خواستار اعدام عاملان اصلی سوءاستفاده مالی بزرگ است

مهدی امیریان دبیر دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر صدور کیفرخواست متهمان پرونده سوء استفاده مالی بزرگ در آینده ای نزدیک گفت: یکی از مهمترین مطالبات ملت و رهبر کبیر انقلاب اسلامی برای شکل گیری انقلاب عدالت در عرصه های مختلف بود که تبلورآن در عرصه اقتصادی قابل مشاهده است.

وی با تأکید بر اینکه سوء استفاده، رانت خواری و استفاده های نامشروع از بیت المال در حکومت پهلوی یکی از مهمترین دلایل قیام مردم در سال 57 بود، گفت: طبیعی است مطالبات مردم در خصوص عدالت در طول حیات انقلاب اسلامی ادامه داشته است و مردم همچنان انتظار دارند این مطالبه خود را در عرصه های مختلف مشاهده کنند.

دبیر دفتر تحکیم وحدت با اشاره به اینکه قوای 3 گانه باید پافشاری بر عدالت اقتصادی را در سرلوحه اقدامات خود بگذارد، افزود: بدون تردید بازوی توانمند حاکمیت برای اجرای عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد، قوه قضائیه است و امروز که قوه قضائیه با تمام قوا توان خود را برای رسیدگی به پرونده سو استفاده مالی بزرگ گذاشته، دانشجویان از این امر حمایت جدی می کنند.

امیریان تصریح کرد: البته طبیعی است در این میان پیوند خوردگان قدرت و ثروت، فشار و توان خود را خرج کنند تا از رسوایی خود و حامیانشان جلوگیری کنند، همچنین برخی از جریان های نفوذی قدرت در دولت به دلیل دست داشتن در این سوء استفاده فشارهای روانی و تبلیغاتی بر دادستان کل کشور و قوه قضائیه می آورند، اما جنبش دانشجویی با تمام قوا و تمام قد از این قوه حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی خواستار این است که قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن فضاسازی پیوندخوردگان قدرت و ثروت به کار خود ادامه دهد، گفت: جنبش دانشجویی خواستار شدیدترین برخورد، مخصوصاً حکم اعدام برای عاملان اصلی سوء استفاده مالی اخیر است و معتقد است، این کوچکترین حکمی است که می توان برای اخلال کنندگان در نظام مالی و اقتصادی کشور صادر کرد.