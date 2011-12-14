  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

آیت الله علم الهدی:

توسعه تاکسیرانی مشهد در جهت توجه به اقشار مستضعف جامعه باشد

توسعه تاکسیرانی مشهد در جهت توجه به اقشار مستضعف جامعه باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: خصوصی سازی و توسعه ناوگان تاکسیرانی شهر باید در جهت توجه به اقشار مستضعف جامعه انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد علم الهدی در دیدار با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد با بیان اینکه نظام اسلامی ایران نظامی هدفمند است و قشر محروم و آسیب پذیر در آن مقدم هستند افزود: در بخش خصوصی تاکسیرانی نیز باید قشر آسیب پذیر در قالب شرکت های تعاونی تاکسیرانی توسعه پیدا کنند.

امام جمعه ادامه داد: خداوند به کسانی که برای توسعه زندگی نیازمندان تلاش کنند از خزانه غیب خود کمک می کند و این فرصت برای خدمت گذاران سازمان تاکسیرانی ایجاد شده که باید از این موقعیت استفاده کنند.

آیت الله علم الهدی به ضرورت بیمه کردن تاکسیرانان اشاره کرد و گفت: بیمه کردن آنان خدمت بزرگی است بنابراین تمامی آنان باید تحت پوشش حمایت بیمه ای قرار گیرند.

وی افزود: در امر ساماندهی تاکسی تلفنی ها باید سازمان برنامه های وسیع و گسترده ای را انجام دهد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: روزانه در شهر مشهد 4.5 میلیون سفر درون شهری انجام می شود که سهم سازمان تاکسیرانی از این سفرها حدود یک میلیون و 500 هزارسفر است که در روزها و ایام خاص سال این میزان بیشترمی شود.

هادی عطار زاده با اشاره به این موضوع که سازمان تاکسیرانی در دو بعد مدیریت و نظارت فعالیت گسترده ای دارد افزود: در بعد مدیریت شناسایی ناوگان مناسب شهری، شناسایی تقاضای سفر و خصوصی سازی ناوگان و در بعد نظارت نیز هوشمند سازی سیستم های تصویری و دوربین های نظارت تصویری مد نظر قرار گرفته است.

عطارزاده راه اندازی پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی و تبلیغات بر روی آنها را از برنامه های در دست اقدام سازمان عنوان کرد.

کد مطلب 1483725

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها