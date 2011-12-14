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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

به دلیل محرومیت/

حسن اشجاری تنها غائب تیم فوتبال سپاهان در دیدار با مس سرچشمه است

حسن اشجاری تنها غائب تیم فوتبال سپاهان در دیدار با مس سرچشمه است

اصفهان - خبرگزاری مهر: حسن اشجاری مدافع تیم فوتبال سپاهان به دلیل محرومیت در بازی فردای تیمش مقابل مس سرچشمه به میدان نمی‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اشجاری مدافع سپاهان که در بازی روز جمعه گذشته تیمش مقابل ذوب‌آهن با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد، دیدار سپاهان مقابل مس سرچشمه را از دست داد.

این بازیکن در روزهای گذشته همراه سپاهان به تمرین می‌پرداخت اما امروز همراه تیمش به کرمان نمی‌رود و در اصفهان می‌ماند تا برای بازی بعدی تیمش آماده شود.

بنابراین سپاهان در دیدار جمعه این هفته خود مقابل مس سرچشمه تنها اشجاری را در اختیار ندارد و سایر بازیکنان این تیم اصفهانی مشکلی برای بازی کردن در این دیدار ندارند.

سپاهان در بازی جمعه به جز اشجاری غایب دیگری ندارد و احمد جمشیدیان که در بازی مقابل ذوب‌آهن غایب بود و همچنین سید مهدی سیدصالحی که در بازی با ذوب‌آهن نتوانست در ترکیب اصلی قرار گیرد، در دیدار با مس سرچشمه مشکلی برای بازی کردن ندارند.

دیدار تیم‌های سپاهان و مس سرچشمه از ساعت ۱۵ روز جمعه در کرمان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1483747

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