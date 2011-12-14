حسن اشجاری تنها غائب تیم فوتبال سپاهان در دیدار با مس سرچشمه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اشجاری مدافع سپاهان که در بازی روز جمعه گذشته تیمش مقابل ذوبآهن با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد، دیدار سپاهان مقابل مس سرچشمه را از دست داد.
این بازیکن در روزهای گذشته همراه سپاهان به تمرین میپرداخت اما امروز همراه تیمش به کرمان نمیرود و در اصفهان میماند تا برای بازی بعدی تیمش آماده شود.
بنابراین سپاهان در دیدار جمعه این هفته خود مقابل مس سرچشمه تنها اشجاری را در اختیار ندارد و سایر بازیکنان این تیم اصفهانی مشکلی برای بازی کردن در این دیدار ندارند.
سپاهان در بازی جمعه به جز اشجاری غایب دیگری ندارد و احمد جمشیدیان که در بازی مقابل ذوبآهن غایب بود و همچنین سید مهدی سیدصالحی که در بازی با ذوبآهن نتوانست در ترکیب اصلی قرار گیرد، در دیدار با مس سرچشمه مشکلی برای بازی کردن ندارند.
دیدار تیمهای سپاهان و مس سرچشمه از ساعت ۱۵ روز جمعه در کرمان برگزار میشود.
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