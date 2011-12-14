کمک دو میلیارد ریالی خیرین زنجانی به طرح" احسان حسینی"

حسنلو در گفتگو با خبرنگلار مهر، افزود: در دهه اول ماه محرم این کمک ها و نذورات به طور نقدی و غیر نقدی و به صورت غذای گرم و جیره خشک در قالب طرح "احسان حسینی" جمع آوری و در بین نیازمندان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

وی گفت: این طرح برای اولین سال در استان اجرا شد و این آمار مختص به دهه اول محرم بود. این طرح در ماه محرم و صفر نیز ادامه دارد و خیرین و نیکوکاران استان می توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در شهرستانها نذورات خود را به صورت غذای گرم و جیره خشک اهداء کنند تا نسبت به توزیع سریع آن بین خانواده های نیازمند اقدام شود.

حسنلو ادامه داد: در خصوص سهولت دسترسی نیکوکاران وخیرین برای اهداء کمک ها و نذورات خود، آنها می توانند با دفاتر کمیته امداد محل سکونت خود تماس بگیرند و امداد گران در زمان مقرر برای تحویل نذورات به محل مراجعه و نسبت به توزیع به موقع آن اقدام کنند.همشهریان مقیم زنجان علاوه بر دفاتر می توانند به خانه انفاق ،احسان و نیکوکاری واقع درابتدای خیابان سعدی وسط مراجعه کنند.

سرپرست معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان با تقدیر و سپاسگزاری از کمک ها و نذورات عزادران حسینی افزود: این نهاد در تمام ایام سال آماده دریافت کمک ها و مشارکت آنان در طرح های مختلف امداد از قبیل صدقات، کمکهای نقدی، کالا، طرح برکت، اکرام ایتام، جشن عاطفه ها، جشن رمضان، زکات و ... و کمک با هرنیت خداپسندانه است.