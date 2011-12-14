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۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

حسنلو به مهر خبرداد:

کمک دو میلیارد ریالی خیرین زنجانی به طرح" احسان حسینی"

کمک دو میلیارد ریالی خیرین زنجانی به طرح" احسان حسینی"

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان از کمک بیش از 2میلیارد ریالی نیکوکاران و خیرین در اجرای "احسان حسینی" استان خبرداد.

حسنلو در گفتگو با خبرنگلار مهر،  افزود: در دهه اول ماه محرم این کمک ها و نذورات به طور نقدی و غیر نقدی و به صورت غذای گرم و جیره خشک در قالب طرح "احسان حسینی" جمع آوری و در بین نیازمندان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

وی گفت: این طرح برای اولین سال در استان  اجرا شد و این آمار مختص به دهه اول محرم  بود. این طرح در ماه محرم و صفر نیز ادامه دارد و خیرین و نیکوکاران استان می توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در شهرستانها نذورات خود را به صورت غذای گرم و جیره خشک اهداء  کنند تا  نسبت به توزیع سریع آن بین خانواده های نیازمند اقدام شود.

حسنلو  ادامه داد: در خصوص سهولت دسترسی نیکوکاران وخیرین برای اهداء کمک ها و نذورات خود، آنها می توانند  با دفاتر کمیته امداد محل سکونت خود تماس  بگیرند  و امداد گران در زمان مقرر  برای تحویل نذورات به محل مراجعه و نسبت به توزیع به موقع آن اقدام  کنند.همشهریان مقیم زنجان علاوه بر دفاتر می توانند به خانه انفاق ،احسان و نیکوکاری واقع درابتدای خیابان سعدی وسط مراجعه کنند.

سرپرست معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان با تقدیر و سپاسگزاری از کمک ها و نذورات عزادران حسینی افزود:  این نهاد در تمام ایام سال آماده دریافت کمک ها و مشارکت آنان در طرح های مختلف امداد از قبیل صدقات، کمکهای نقدی، کالا، طرح برکت، اکرام ایتام، جشن عاطفه ها، جشن رمضان، زکات و ... و کمک با هرنیت خداپسندانه است.

کد مطلب 1483754

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