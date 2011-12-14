وکالت هنوز یک کالای لوکس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان در همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گرگان، با اشاره به اینکه باید بیمه وکالت را جدی بگیریم اظهار داشت: زمینه وکالت همگان فراهم شود وهمه اقشار نیز بتوانند از امکانات وکیل استفاده شود.

وی افزود: وکالت در مفهوم اعتقادی مفهوم مقدسی است چون احقاق حق مسلمان و رفع ظلم از مظلوم است.

وی اضافه کرد :ما وکالت را نوعی یاری می دانیم ودر نگاه اعتقادی ما وکالت برای ظالم جایز نیست و خداوند در قرآن فرموده اند که به ظالم کمک نکنید چون آتش شما را فرا خواهد گرفت.

رئیس دادگستری استان با اشاره به اینکه وکیل وقاضی در دو جایگاه متفاوت هستند اما اهدافشان یکی است، تصریح کرد:وکالت فراتر از یک شغل است واهمیت وکالت به قدری است که وکیل را هم شان قاضی ذکر کرده اند.

وی گفت: شرایط پرتنش میان کانون وکلا و قوه قضائیه مشکلی را حل نمی کند وچاره کار گفتگو است.



رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دستگاه قضایی استقلال کانون وکلا را به رسمیت می شناسد اما نباید فراموش کنیم مفهوم استقلال مفهوم نسبی است.



وی افزود: منظور از استقلال جدا بودن از نظام سیاسی وحقوقی وبه معنای مصونیت از حاکمیت قانون نیست.

وی اظهار داشت: حق نظارت قوه قضائیه برکانون باید به رسمیت شناخته شود واستقلال واقعی در دفاع آزاد و شرافتمندانه از موکل است.

وی بیان داشت: آفت قوه قضائیه را سیاست زدگی می دانیم و باید از این آفت پرهیز کنیم اما برخی اقشار در کانون وکلا نیز دچار سیاست زدگی هستند.

فاضلیان بیان کرد:اگر قرار باشد بخواهند در جمع شما برخی نقش اپوزیسیون را ایفا کنند واساس حاکمیت را زیر سئوال ببرند و بلندگوی ضد انقلاب باشند نباید انتظار داشت مسئولان برایشان هورا بکشند.

رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد:توجه به اخلاق حرفه ای مفهوم عملی است و تدوین منشور اخلاقی در مورد قضات و وکلا امری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ترویج امر وکالت امری ضروری است افزود: پیشگیری از وقوع جرم را منطبق با فرهنگ وکالت می دانیم.